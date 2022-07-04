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Коли відзначаємо свято Петра та Павла у 2022 році

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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4 липня, 10:50
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Свято Петра і Павла завжди настає в один і той же день, а ось піост кожен рік триває по-різному.
Петра та Павла
Петра та Павла / Фото: Колаж: Сьогодні

Одне з головних церковних свят липня – День святих, славних та всіхвальних першоверховних апостолів Петра та Павла . Що це за свято, коли воно відзначається, яке значення має, читайте у нашій статті.

Коли свято Петра та Павла у 2022 році

Щороку день Петра та Павла святкується церквою 12 липня .

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У 2022 році ця дата випадає на будній день. вівторок .

На честь святих апостолів напередодні їх шанування традиційно проводиться багатоденний літній піст , що саме завершується до свята. А тому він називається Петровський чи Апостольський.

Піст Петра і Павла 2022 року розпочався 20 червня і триватиме 22 дні .

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День Петра та Павла: історія та значення

Свято на честь святих апостолів було засноване на згадку про найближчих Христових учнів і послідовників – Петра та Павла.

Петро народився у сім'ї рибалки, і сам також займався рибним промислом, тому його називали покровителем усіх рибалок . При народженні він отримав ім'я Симон, але пізніше за твердість у вірі Ісус назвав його Кіфа (Петро по-грецьки), що в перекладі означає "камінь". Спочатку Петро тричі зраджував Христа, але потім викупив свою провину, став засновником християнської церкви та першим Папою Римським.

Павло до зустрічі з Ісусом був жорстким гонителем юдеїв. Однак пізніше в ньому прокинулася віра у Христа , і він почав проповідувати його вчення на території Малої Азії та Балканського півострова. Проповіді святого Петра також входять у Новий Заповіт.

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Святі апостоли Петро та Павло за свою християнську віру прийняли мученицьку смерть в один день – 12 липня. Апостол Петро був розіп'ятий вниз головою, а апостолу Павлу відрубали голову.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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