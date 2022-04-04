Коли відзначається Песах-2022: точна дата

Дізнайтеся, якого числа буде єврейський Великдень у 2022 році і чому він раніше за православний.

Коли Песах у 2022 році / Фото: Pixabay, Depositphotos, Колаж: Сьогодні

Єврейський Великдень Песах святкується у середині весни. Це одне з головних іудейських свят. Якого числа Песах у 2022 році , яке значення цього свята, дізнайтесь у нашій статті.

Коли Песах у 2022 році

За традицією Песах, який також часто називають єврейським Великоднем, святкується протягом семи днів в Ізраїлі, а у діаспор, які проживають за межами країни – вісім днів.

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Як і православний Великдень, Песах не має фіксованої дати і щороку припадає на різні числа. Початок Песаха випадає на 14-й день весняного місяця нісан , який за сонячно-місячним єврейським календарем є першим місяцем у біблійному році.

Єврейський Великдень 2022 року настане у період з вечора п'ятниці, 15 квітня, до суботи, 23 квітня .

А от святкування православного Великодня відбувається в першу неділю, що йде після першої повні, яка настає після весняного рівнодення. І у 2022 році випадає на 24 квітня .

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Песах-2022: значення єврейського Великодня

Песах – це одне з найзначніших і найдавніших свят в іудейській культурі. Воно організоване на честь визволення євреїв із 400-річного рабства .

Дослівно Песах означає "пройшов повз" , що символізує милість Всевишнього, кара якого пройшла повз єврейські будинки, при цьому покаравши сім'ї єгиптян.

Святкуючи Песах, люди згадують біблійний сюжет десятої єгипетської страти , коли на єгиптян обрушилася небесна кара через те, що фараон відмовлявся відпустити євреїв із довгого рабства. І лише після того, як у єгипетських сім'ях стали вмирати первістки, євреї отримали визволення та здійснили Вихід із Єгипту.

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З Божої волі, євреї під проводом Мойсея отримали визволення з рабства, а потім протягом 40 років блукали по пустелі . Цей переказ – фундамент юдейської релігії, тому що саме цей вихід із Єгипту юдеї святкують під час Песаха.

Чому Песах називається Єврейські кучки

Існує кілька пояснень "Єврейські кучки" .

За одним із них, так інтерпретували слово " купини " , тобто. стрибки температури повітря в цей період.

в цей період. Також, за спостереженнями людей, у цей час часті купові хмари , які приносять похолодання та дощі.

, які приносять похолодання та дощі. А ще вважається, що сезон дощів починається тому, що євреї оплакують своїх померлих родичів.

Синоптики вважають, що часте похолодання на Песах пов'язане з холодними масами після весняної повні, за якою розраховується дата свята. Вступ Місяця у повну фазу викликає посилення атмосферного тиску , через яке погіршується погода, йдуть холодні вітри та дощі.

Раніше ми публікували православний календар церковних свят та постів у квітні-2022.