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Коли Великдень-2022 в Україні: дата найголовнішого церковного свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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21 січня, 14:04
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Святкування Воскресіння Христового у православних 2022 року буде на тиждень пізніше, ніж у католиків.
Великдень 2022 в Україні: точна дата у православних і католиків
Великдень 2022 в Україні: точна дата у православних і католиків / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли буде Великдень-2022 в Україні у православних та католиків? Як правильно розрахувати дату святкування Воскресіння Господнього? Чому щороку Великдень припадає на різні дні? Чому у західних та східних християн дата найголовнішого свята не збігається? Читайте у нашій статті.

Великдень-2022 у календарі церковних свят

Великдень – це найголовніше християнське свято у церковному календарі. Відзначаючи Великдень, люди святкують світле Воскресіння Ісуса Христа після Його розп'яття, торжество перемоги над смертю та очищення від гріхів. Ця подія є центром біблійної історії і вважається основою всього християнського вчення.

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З дати Великодня починається відлік церковного календаря. А тому Великдень також отримав назву " свято свят та урочистість з урочистостей ".

У зв'язку з цим багато свят Великоднього циклу є перехідними , тобто. щорічно дні їхнього святкування зсуваються в залежності від дати Великодня. До них відносяться Вознесіння Господнє, Трійця, Лазарева субота, Великий піст, Масляний тиждень, Світла Седмиця тощо. Щоб легше орієнтуватися у церковному календарі, віруючим важливо знати, коли Великдень у 2022 році в Україні та світі.

Великдень у 2022 році: дата у православних та католиків

Точний день Великодня щороку розраховується за місячним календарем, тому свято є перехідним. Святкування Воскресіння Христового відбувається в першу неділю після першої повні, яка настає після весняного рівнодення. Виходячи з цих розрахунків, зрозуміло, що діапазон святкування Великодня у різні роки може бути від 4 квітня до 8 травня .

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Календар Великодня
Календар Великодня / Фото: Сьогодні

Як видно з календаря, православний Великдень у 2022 році відзначатиметься у неділю, 24 квітня .

А напередодні 23 квітня завершиться Великий піст , що триває 7 тижнів, починаючи з 7 березня. Це найсуворіший пост у році, він є підготовкою віруючих до свята Воскресіння Христового.

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Великдень-2022 католицький і православний не співпадає за часом і відзначається у різні дні, бо церкви здійснюють літочислення за різними календарями. У православних християн розрахунок дат йде за юліанським календарем, а у католиків – за григоріанським. Католицький Великдень-2022 відзначається 17 квітня , на тиждень раніше за православний.

Раніше ми публікували календар батьківських поминальних днів на 2022 рік.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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