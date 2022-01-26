Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🗣 Нормандський формат у Парижі 💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка

Шкідники рослин

Авто взимку

Листівки-мотиватори

Дешеві авіаквитки

Вологість в оселі

Ананас вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Коли Прощена неділя у 2022 році: точна дата та значення

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 18:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дізнайтеся, коли буде прощена неділя у 2022 році і чому так важливо просити прощення у цей день
У Прощену неділю важливо пробачити самим і попросити пробачення в інших
У Прощену неділю важливо пробачити самим і попросити пробачення в інших / Фото: Колаж: Сьогодні

Існує в році день, коли, згідно з народними та церковними традиціями, належить пробачати і вибачатися в інших. Це – Прощена неділя . Коли в Україні настане день прощення, і чому він так називається, дізнайтесь у нашій статті.

Прощена неділя: дата у 2022 році

Прощеною неділею завершується бурхливий, веселий, ситний і роздольний Сирний тиждень, який також відомий під назвою Масляна.

Реклама

Взагалі щороку Прощена неділя, як і сама Масляна, випадає на різні дні. Справа в тому, що ці свята безпосередньо залежать від дати Великодня .

У 2022 році Воскресіння Христове святкується 24 квітня , а Великий піст стартує 7 березня , за 7 тижнів до Великодня.

Відповідно Масляна-2022 розпочинається в останній день зими – 28 лютого . А триватиме вона до неділі, 6 березня , яка саме і буде Прощеною.

Реклама

Прощена неділя: значення свята

Прощена неділя – це останній день перед початком суворого та тривалого Великого посту. Щоб увійти у піст, потрібно підготуватися, налаштуватися, помолитися, покаятися у гріхах, позбутися поганих думок, взаємних образ та претензій .

А тому дуже важливо постаратися пробачити всіх , на кого тримали образу, а також самим щиро попросити вибачення у оточуючих людей – тих, кого ви точно знаєте, що образили. Але також і в тих, кого могли скривдити мимоволі, не замислюючись, цілком випадково.

Згідно з християнськими звичаями, людині, яка здатна прощати людям їх гріхи, будуть прощено її гріхи на небі .

Реклама

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
Місячний календар на тиждень
17 — 23 січня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти