Коли Прощена неділя у 2022 році: точна дата та значення

Дізнайтеся, коли буде прощена неділя у 2022 році і чому так важливо просити прощення у цей день

У Прощену неділю важливо пробачити самим і попросити пробачення в інших / Фото: Колаж: Сьогодні

Існує в році день, коли, згідно з народними та церковними традиціями, належить пробачати і вибачатися в інших. Це – Прощена неділя . Коли в Україні настане день прощення, і чому він так називається, дізнайтесь у нашій статті.

Прощена неділя: дата у 2022 році

Прощеною неділею завершується бурхливий, веселий, ситний і роздольний Сирний тиждень, який також відомий під назвою Масляна.

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Взагалі щороку Прощена неділя, як і сама Масляна, випадає на різні дні. Справа в тому, що ці свята безпосередньо залежать від дати Великодня .

У 2022 році Воскресіння Христове святкується 24 квітня , а Великий піст стартує 7 березня , за 7 тижнів до Великодня.

Відповідно Масляна-2022 розпочинається в останній день зими – 28 лютого . А триватиме вона до неділі, 6 березня , яка саме і буде Прощеною.

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Прощена неділя: значення свята

Прощена неділя – це останній день перед початком суворого та тривалого Великого посту. Щоб увійти у піст, потрібно підготуватися, налаштуватися, помолитися, покаятися у гріхах, позбутися поганих думок, взаємних образ та претензій .

А тому дуже важливо постаратися пробачити всіх , на кого тримали образу, а також самим щиро попросити вибачення у оточуючих людей – тих, кого ви точно знаєте, що образили. Але також і в тих, кого могли скривдити мимоволі, не замислюючись, цілком випадково.

Згідно з християнськими звичаями, людині, яка здатна прощати людям їх гріхи, будуть прощено її гріхи на небі .

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Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.