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Коли щедрують, посівають та колядують в Україні у 2022 році

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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3 січня, 14:10
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Колядувати та щедрувати на Святки можуть усі охочі, а от посівати мають лише хлопчики.
Коли щедрують, посівають та колядують в Україні
Коли щедрують, посівають та колядують в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У період з 6 по 18 січня проходить цикл народних новорічних та різдвяних свят-2022, які здавна набули своїх цікавих та яскравих традицій.

Святкування днів Різдва та Нового року супроводжується веселими народними гуляннями, розвагами, ритуалами та піснями. Дорослі й діти на Святки щедрують, колядують, посівають , бажають одне одному щастя та благополуччя в новому році.

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Але не всі люди точно знають і розбираються, коли саме можна і потрібно колядувати, щедрувати та посівати. Ми розповімо вам про точні дати цих гучних і барвистих обрядів.

Коли колядувати в Україні у 2022 році

Колядування – давня традиція, яка супроводжує свято Різдва Христового та проводиться 7 січня із самого ранку , а в деяких регіонах України – навіть увечері 6 січня після появи на небі першої Різдвяної зірки.

Колядники збирають вертеп щонайменше із трьох осіб. Колядувати можуть хлопчики, дівчатка та дорослі. Люди ходять по домівках, співають обрядові пісні, що прославляють Народження Христа, і отримують за це в нагороду частування, солодощі та гроші.

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Коли можна щедрувати в Україні

Багато хто часто плутає дати, коли потрібно колядувати, а коли щедрувати. Щоб було легше розібратися, достатньо запам'ятати, що щедрують у Щедрий вечір – це напередодні Старого Нового року, що настає 13 січня .

Для щедрування люди збираються невеликими компаніями , ходять по домівках, співають короткі пісні та грають на одному або двох музичних інструментах.

На відміну від колядок в обрядових піснях щедрівках прийнято хвалити і величати господарів будинку та їхніх дітей, бажати всім у прийдешньому році щедрого врожаю, багатства, гарного приплоду худоби, роїння бджіл.

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Коли посівають в Україні

А ось уже після настання Старого Нового року заведено посівати.

З раннього ранку 14 січня жінки та дівчатка сидять удома, а хлопчики-посівальники ходять по хатах, співають пісні-посівалки та щедро засипають зерном для добробуту і доброго врожаю цього року.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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