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Водохреще Господнє: як і коли потрібно святити воду

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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13 січня, 18:07
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Хрещенська вода має особливу чудодійну силу, а тому важливо запастися освяченою водою.
На Водохреще відбувається велике освячення, і вода набуває чудодійної сили.
На Водохреще відбувається велике освячення, і вода набуває чудодійної сили. / Фото: Колаж: Сьогодні

19 січня настає чергове значуще церковне зимове святоВодохреще , присвячене обряду хрещення Ісуса Христа у водах святої річки Йордан.

Вважається, що у цей день вода стає святою , цілющою і навіть змінює свої властивості. Люди здавна вірили, що нею можна окропити житло, людей і тварин, зняти порчу чи пристріт і навіть позбутися недуг. Коли святять воду , як правильно набирати і запасатися свяченою водою на Водохреще, дізнайтесь у нашій статті.

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Коли освячують воду на Водохреще

Два дні на рік церква проводить велике освячення води . Воно відбувається 18 та 19 січня , тобто. напередодні і безпосередньо на свято Хрещення Господнього.

Крім того, у різні дні протягом року на водосвятних молебнях проводиться також ритуал. малого освячення води . Але він менш значущий, на відміну водохрещенського.

Водосвятний святковий молебень 18 і 19 січня починається вранці одразу після Літургії у храмі або на вулиці, на водоймі біля спеціально облаштованої ополонки, яка називається "йордань". Під час хресної ходи до місця освячення відбувається кадіння та співаються спеціальні тропарі.

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Водохреща 19 січня: як і коли святити воду
Водохреща 19 січня: як і коли святити воду / Фото: Depositphotos

Взяти воду можна у храмі після служби . Також для освячення можна принести свою воду, але пам'ятайте, що це має бути звичайна чиста вода, а не мінеральна та не газована.

Як вода стає святою

Проводячи ритуал, священик занурює у воду хрест і промовляє молитви. Йому дана влада просити в особливих молитвах і священнодіяннях послання на воду благодатних дарів Божих. Вода стає святою, бо за молитвою з нею з'єднується Божа благодать , як одного разу це було під час хрещення Ісуса.

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Так спочатку священик освячує звичайну воду, до неї входить Святий Дух і робить її святинею. А потім уже сама ця вода сповіщає благодать всьому тому, що окроплює собою.

Вважається, що у Водохреще вся вода у водоймах і навіть водопроводі стає святою . Але все ж таки є різниця. Освячена в храмі вода не втрачає своєї сили навіть через якийсь час, на відміну від води у водоймі, яка отримує благодать лише на час свята.

Як правильно пити та зберігати святу воду

Хрещенська вода – це святиня . Щоб вона справді допомагала, її важливо використовувати та зберігати дбайливо. Її тримають удома в чистому місці – краще біля ікони. Не потрібно ставити її разом із продуктами, алкоголем та бакалією. Також воду не потрібно тримати у холодильнику. Свячена вода зазвичай не псується.

Після закінчення водохрещенських свят, за традицією, хрещенську воду краще пити натще . Важливо пити святу воду благоговійно, з молитвою, усвідомлюючи, що ви п'єте святиню.

Пам'ятайте, що вода – не панацея, вона не вилікує від недуги без молитви та віри в Бога.

Якщо свяченої води залишається мало, можна додати кілька крапель у звичайну воду і використовувати як освячену.

Раніше ми розповідали, навіщо пірнати в ополонку на Водохреще: традиції та причини.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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