Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ❄ Негода в Україні 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022

Шкідники рослин

Авто взимку

Мотивуючі листівки

Дешеві авіаквитки

Вологість в оселі

Ананас вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Хрещення Господнє: значення та історія ікони

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 січня, 06:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ікона Хрещення Господнє – один із найсильніших і чудодійніших образів Христа
Ікона Хрещення Господнє: що означає і в чому допомагає
Ікона Хрещення Господнє: що означає і в чому допомагає / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 19 січня, православний світ відзначає велике свято , одне із найважливіших у церковному календарі – Водохреща або Богоявлення.

Серед великої кількості образів Ісуса ікона Хрещення Господнього посідає одне з найважливіших місць. Що це за зображення, яка його історія та значення, а також у чому допомагає ікона, дізнайтесь у нашій статті.

Реклама

Значення Водохреща

Водохреще Господа нашого Ісуса Христа є найважливішою подією в історії християнства. Прийнявши з рук Іоанна Предтечі омивання святою водою в річці Йордан, Христос явив Себе світові як Син Божий .

Сам ритуал омивання став не просто очищенням, а також долучив людей до таїнства хрещення, за словами Христа до Своїх учнів: " Ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа ".

У юдеїв Йордан був священною річкою, де проводилися релігійні обряди. Саме тут пророк Іоанн став проповідувати людям про покаяння у гріхах і хрестив їх водою, готуючись до приходу Спасителя .

Реклама

У момент хрещення, коли Ісус вийшов із води, над ним відкрилися небеса, опустився Святий Дух у вигляді голуба з божественним світлом і пролунав голос із небес: " Ти Син Мій Улюблений, у Тобі Моє милосердя! "

Історія ікони Хрещення Господнього

Ці події Богоявлення відображені на іконі " Хрещення Господнє ", починаючи з ІІІ століття.

Ікона Хрещення Господнє: історія та значення
Ікона Хрещення Господнє: історія та значення / Фото: Wikipedia

Реклама

Спочатку Ісус зображувався безбородим оголеним юнаком. І лише починаючи з XV століття іконописці стали малювати Христові пов'язку на стегнах. Права рука Ісуса часто намальована як благословляюча. Христос на іконі стоїть у воді чи камені, яким придавлені змії.

Починаючи з V століття сюжеті з'являються ангели, які тримають одяг Христа. Іноді ікона містить образи апостолів Петра та Андрія , які першими прийняли хрещення і тримають у руках корони, маючи намір вручити їх Христу.

Про що моляться іконі Хрещення Господнього

  • Люди звертаються у молитві до ікони Хрещення із проханнями допомогти впоратися з різними життєвими труднощами та невдачами .
  • Ікона допомагає вирішити фінансові проблеми , дати благополуччя, допомогти в роботі.
  • Також святий образ захищає від ворогів , відводить їх негативний вплив.
  • Ікону просять про вирішення сімейних конфліктів, покращення стосунків , возз'єднання з рідними та близькими.
  • У свято Водохреща до святої ікони можна звернутися навіть нехрещеній людині із проханням про благословення на відпущення гріхів і спокутування провини перед іншими людьми і її молитва буде почута.

Раніше ми розповідали, що не можна робити на Водохреще.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
#людина_цього_дня
18 січня. Роберт Скотт. 110 років тому експедиція, яку очолював капітан Королівського флоту Великої Британії, дісталася географічної точки, ще не нанесеної на карти світу, - Південного полюсу…
На зустріч із героєм!
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
Місячний календар на тиждень
17 — 23 січня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти