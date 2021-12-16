Найкращі ворожіння на Різдво-2022: ТОП-5 популярних передбачень майбутнього

Ми зібрали для вас цікаві, веселі та страшні Різдвяні ворожіння.

Ворожіння на Різдво на нареченого / Фото: Колаж: Сьогодні

У період зимових різдвяних свят улюбленим заняттям молоді було збиратися разом водма, розповідати цікаві історії та казки, а дівчата ще ворожили на майбутнє.

Цей час вважався одним із найвдаліших і правдивих для того, щоб дізнатися про свою долю, ім'я нареченого, час весілля. Які ж найпопулярніші народні різдвяні ворожіння збереглися до сьогодні? Читайте у нашій статті.

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Популярні ворожіння на Різдво

Різдвяне ворожіння на папірцях

Ворожіння на Різдво / Фото: pinterest

Якщо дівчина хоче дізнатися, як зватимуть її чоловіка, потрібно написати на папірцях різні чоловічі імена та сховати їх під подушку. А вранці навмання витягнути першу записку і прочитати написане на ній ім'я.

Ворожіння на Різдво на імена

Ворожіння на Різдво / Фото: unsplash

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Ще одне ворожіння дозволить дізнатись ім'я нареченого. Для цього потрібно вийти на вулицю і запитати у першого зустрічного чоловіка його ім'я . Але будьте вибірковими, раптом знайомство із цим зустрічним виявиться доленосним – тоді і ворожіння збудеться на всі сто.

Ворожіння із гребінцем на Різдво

Ворожіння на Різдво / Фото: pinterest

Люди вірили, що сни на Різдво бувають віщими . Лягаючи спати, в ніч на 7 січня, дівчата клали під подушку гребінець, примовляючи: "Суджений-ряджений, причеши мені волосся". Наречений приходив уві сні і розчісував волосся.

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Різдвяне ворожіння на яйці

Ворожіння на Різдво / Фото: unsplash

Яйце здавна вважалося символом нового життя та переродження, а вода – джерелом енергії та сили. На Різдво саме закінчується Різдвяний піст, тож 6 січня яйця їсти ще не можна, а от ворожити на них можна. Потрібно взяти сире яйце та склянку з водою. Шкаралупу проколюють голкою та виливають білок у воду. Потім рідину трохи перемішують і дивляться, які фігури чи образи вийшли в результаті. За асоціацією з ними ворожать, що чекає у майбутньому.

Страшне ворожіння на Різдво зі свічкою та дзеркалами

Ворожіння на Різдво / Фото: pexels / Фото: Pexels

Щоб побачити образ нареченого, вам знадобиться свічка і два дзеркала. Поставте дзеркала одне навпроти одного, а між ними запаліть свічку . Самі сядьте так, щоб в одному із дзеркал відображався довгий коридор. Зосередьтеся на своєму бажанні, а потім тричі скажіть: "Наречений мій, з'явись!" Після чого уважно вдивляйтеся у освітлений полум'ям коридор дзеркал – і з'явиться образ майбутнього чоловіка.

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