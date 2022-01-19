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Місяць у Леві – астрокалендар на 19 січня

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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19 січня, 00:00
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Сьогодні середа, день Меркурія. Ось які важливі небесні явища враховуватимуться у гороскопі на сьогодні
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

18 місячний день розпочнеться о 17:53

Місяця без курсу сьогодні не буде

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Місяць у Леві

Сонце у Козерозі

Схід Сонця – 7:55

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Захід – 16:22

Точний час розрахований для Києва.

Це особливо важливо для моментів сходу та заходу Сонця, а також для календаря місячних днів.

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Ще один місячний день починається зі сходом Місяця, а цей момент можна розрахувати з урахуванням довготи та широти конкретного місця на землі.

Оскільки Київ та Одеса – приблизно на одній довготі, час початку місячних днів для цих двох міст практично збігається.

А ось для інших міст та регіонів точний час може відрізнятись. Для таких міст, як Харків, Львів або Ужгород, різниця в часі може виявитися досить істотною – до 35 хвилин.

Час не залежить від регіону для таких даних, як Місяць без курсу, перехід Сонця, Місяця або планет в інший знак Зодіаку, фази Місяця.

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Ольга Дударенко
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