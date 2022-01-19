Місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні

Дізнайтесь, у які дні краще не займатися нічим серйозним, а коли можна загадувати бажання у лютому-2022.

Який сьогодні місячний день / Фото: Колаж: Сьогодні

Як впливає Місяць на настрій, емоції та поведінку людей? Різні фази Місяця надають на нас по-різному відчутний вплив. Причому, на одних це відбивається дуже сильно, інші можуть навіть не помітити зміну місячних фаз. Але в жодному разі його не можна недооцінювати. В які дні лютого можна проявляти активність, коли не рекомендується робити серйозні кроки, а коли корисно загадувати бажання, дізнайтесь у нашій статті.

Молодик і повня у лютому-2022

Молодик у лютому 2022 року відбудеться саме у перший день місяця – 1-го числа о 7 годині 47 хвилин за київським часом.

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Це астрономічне явище пройде під знаком Водолія , який посилює прагнення людей до внутрішньої свободи та незалежності. Також це підходящий період для накопичення сил на нові звершення та важливі справи.

Проте не потрібно одразу активно діяти – цей час більше призначений для планів, а також для загадування бажань. Також період молодика сприятливий для аналізу минулого, вилучення уроків, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

Повня наприкінці зими пройде 16 лютого, о 18 годині 57 хвилин під знаком Лева, який сприяє активному, піднесеному та бадьорому настрою, а також дає відчуття сили і здатності поставити світ із ніг на голову.

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Зазвичай у період повні і кілька днів потому люди не завжди можуть приймати адекватні рішення і схильні до помилок.

Сприятливі та несприятливі місячні дні у лютому-2022

У період молодика люди за допомогою своїх думок та вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих іа легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, позначиться на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 1, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 28 лютого.

Підходящими днями у лютому-2022 для активних та рішучих дій, що приносять результат, є 2, 4, 9, 13, 19, 20 лютого. У цей час з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. Саме тоді можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто.

У цей час з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. Саме тоді можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто. Однак у лютому ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість та обережність: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 23, 26 лютого. У такі дні бажано не піддаватися спокусам і провокаціям, уникати скандалів та сварок, агресії та насильства.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.