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Місячний календар на березень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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23 лютого, 11:44
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Дізнайтеся, коли краще не займатися нічим серйозним, а в які дні можна загадувати бажання у березні-2022.
Який сьогодні місячний день
Який сьогодні місячний день / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Різні фази Місяця по-різному впливають людей. Причому, якщо одні явно відчувають на собі вплив супутника Землі, інші часто навіть помічають зміну місячних фаз. Як Місяць змінює наш настрій, емоції та поведінку? В які дні березня корисно проявляти активність, коли не можна робити жодних серйозних дій, а коли загадувати бажання, дізнайтесь у нашій статті.

Молодик і повня у березні-2022

Молодик у березні 2022 року відбудеться 1-го числа о 19 годині 35 хвилин за київським часом.

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Це астрономічне явище пройде під знаком Риб , який додає людям романтичності та мрійливості. Загострюється інтуїція, з'являється містичний настрій, хочеться вірити в чудеса та розумітися на таємницях. Також посилюються релігійні почуття.

Проте не потрібно одразу активно діяти – цей час більше призначений для планів, а також загадування бажань . А ще період молодика сприятливий для аналізу минулого, здобуття уроків, прощення старих образ та підготовки до серйозних починань.

Повня на початку весни пройде 18 березня, о 9 годині 18 хвилин під знаком Діви , що сприяє практичному та раціональному настрою. Діва робить людей більш відповідальними та дисциплінованими. У цей час легше йде робота, яка потребує великої точності дій, уважності та зосередженості.

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Зазвичай у період повні та кілька днів потому люди не завжди можуть приймати адекватні рішення та схильні до помилок .

Сприятливі та несприятливі місячні дні у березні-2022

  • У період молодика люди за допомогою своїх думок та вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих та легше переносять хвороби. На молодик починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, позначиться на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 3, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 29, 30 березня.
  • Підходящими днями в березні-2022 для активних та рішучих дій, що дають результат, є 4, 6, 11, 15, 21, 22, 23 березня. У цей час виникає енергія, сили, все задумане вдається виконати. Саме тоді можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто.
  • Однак у березні ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість та обережність: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 31 березня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам та провокаціям, уникати скандалів та сварок, агресії та насильства.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у березні 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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