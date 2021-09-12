Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Як зберігати морозиво

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Місячний календар на тиждень 13-19 вересня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
12 вересня, 11:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Згідно з місячним календарем, найщасливішим днем здійснення мрій цього тижня буде неділя.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Докладний місячний календар на середину вересня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 13-19 вересня 2021 року.

Реклама

Читайте також:

Місячний календар по днях на тиждень 13-19 вересня 2021 року

  • 13 вересня, понеділок – 8-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть о 23:40. День каяття у власних гріхах, прощення образ і чужих недоліків.

  • 14 вересня, вівторок – 9-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні.

  • 15 вересня, середа – 10-й місячний день
Реклама

Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії та активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

  • 16 вересня, четвер- 11-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, в який важливо тримати емоції під контролем.

  • 17 вересня, п'ятниця – 12-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя і співчуття, які повернуться до вас сторицею.

  • 18 вересня, субота – 13-й місячний день
Реклама

Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

  • 19 вересня, неділя – 14-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни і удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Що встигнути зробити у вересні
Змінити рутину
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
6 - 12 вересня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти