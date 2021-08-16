Лайфхакер
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo

Як доглядати за орхідеєю

Як зберегти газон

Як вигідно шопитися

Як заготувати сік

Як розносити взуття

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Місячний календар на тиждень 16-22 серпня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
16 серпня, 12:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Згідно з місячним календарем, на цьому тижні найскладнішими і нестабільними днями будуть понеділок і неділя.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Докладний місячний календар на середину серпня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Реклама

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 16-22 серпня 2021 року.

Читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни та оригінальні продукти.

Читайте також:

Місячний календар по днях на тиждень 16-22 серпня 2021 року

  • 16 серпня, понеділок – 9-й місячний день
Реклама

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні.

  • 17 серпня, вівторок – 10-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії й активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

  • 18 серпня, середа – 11-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, в який важливо тримати емоції під контролем.

  • 19 серпня, четвер – 12-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя і співчуття, які повернуться до вас сторицею.

  • 20 серпня, п'ятниця – 13-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

  • 21 серпня, субота – 14-й місячний день
Реклама

Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни та удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.

  • 22 серпня, неділя – 15-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – повня о 15:02. Сатанинський день спокус, в цей період людина погано контролює свої слабкості.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Реклама

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у серпні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як продовжити ефект засмаги
Прості лайфхаки
Місячний календар на тиждень
9 - 15 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути
Привітання на усі випадки життя
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти