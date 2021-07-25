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Місячний календар на неділю 26 липня – 1 серпня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 липня, 12:17
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Згідно з місячним календарем, найскладнішими днями тижня виявляться вихідні, коли Місяць переходить в іншу фазу і негативно впливає на емоції.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця

Докладний місячний календар на кінець липня – початок серпня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристиці кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 26 липня – 1 серпня 2021 року.

Читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Місячний календар по днях на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 року

  • 26 липня, понеділок – 18-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – повня. День прояви внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки своєї свідомості.

  • 27 липня, вівторок – 19-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам і обману.

  • 28 липня, середа – 20-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Овен. Фаза Місяця – повня. День духовного росту і перемоги, вам все під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

  • 29 липня, четвер – 21-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Овен. Фаза Місяця – повня. Активний день, на перший план виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

  • 30 липня, п'ятниця – 22-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – повня. День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

  • 31 липня, субота – 23-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – остання чверть о 16:17. Важкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

  • 1 серпня, неділя – 23-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – остання чверть. Складний і провокаційний день, коли важко йти на поступки.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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