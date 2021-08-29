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Місячний календар на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 серпня, 12:48
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Згідно з місячним календарем, найбільш неврівноваженими і складними днями цього тижня будуть понеділок і п'ятниця, коли важливо стримувати емоції.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Докладний місячний календар на кінець серпня – початок вересня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

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Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 30 серпня – 5 вересня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 року

  • 30 серпня, понеділок – 23-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть о 10:14. Важкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

  • 31 серпня, вівторок – 24-й місячний день.
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Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. День мудрості і сили, коли сприятливо займатися новими справами.

  • 1 вересня, середа – 24-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. День розуму і сили, відповідний для оновлення.

  • 2 вересня, четвер – 25-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої і на самоті.

  • 3 вересня, п'ятниця – 26-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не злословити.

  • 4 вересня, субота – 27-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо отримувати нові знання.

  • 5 вересня, неділя – 28-й місячний день
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Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищающий день, коли людина знаходиться в гармонії з собою і навколишнім світом.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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