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Місячний календар на тиждень 6-12 вересня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 вересня, 15:16
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Згідно з місячним календарем, найбільш небезпечним і складним періодом цього тижня буде понеділок, коли ніч безмісячна.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Докладний місячний календар на початок вересня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

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Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 6-12 вересня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 6-12 вересня 2021 року

  • 6 вересня, понеділок – 29-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – остання чверть. Надзвичайно небезпечний період, коли ніч безмісячна, і активізуються темні сили.

  • 7 вересня, вівторок – 2-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – молодик о 3:53. День сприятливий для вичікування і накопичення сил на нові звершення.

  • 8 вересня, середа – 3-й місячний день
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Місяць перебуває в знаку Терези. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вийде реалізувати без проблем.

  • 9 вересня, четвер – 4-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Терези. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про які незабаром пошкодуєте.

  • 10 вересня, п'ятниця – 5-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого й отримання знань.

  • 11 вересня, субота – 6-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Фаза Місяця – молодик. День самоти і смирення, коли протипоказано скаржитися на життя і обставини.

  • 12 вересня, неділя – 7-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанням говорити зайве і здійснювати необдумані вчинки.

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Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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