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Місячний календар на тиждень 9-15 серпня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
8 серпня, 13:31
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Згідно з місячним календарем, в перші дні після молодика настає час планів і їх реалізації, а справи йдуть на підйом.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Докладний місячний календар на середину серпня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 9-15 серпня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 9-15 серпня 2021 року

  • 9 серпня, понеділок – 2-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – молодик. День сприятливий для вичікування і накопичення сил на нові звершення.

  • 10 серпня, вівторок – 3-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вийде реалізувати без проблем.

  • 11 серпня, середа – 4-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Терези. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про які незабаром пошкодуєте.

  • 12 серпня, четвер – 5-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Терези. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого й отримання знань.

  • 13 серпня, п'ятниця – 6-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Терези. Фаза Місяця – молодик. День самоти і смирення, коли протипоказано скаржитися на життя і обставини.

  • 14 серпня, субота – 7-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанням говорити зайве і робити необдумані вчинки.

  • 15 серпня, неділя – 8-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть о 18:20. День каяття у власних гріхах, прощення образ і чужих недоліків.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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