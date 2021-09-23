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Місячний календар на жовтень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
23 вересня, 15:02
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Якщо хочете, щоб бажання збулося, його найкраще загадувати на молодика, який у жовтні відбудеться 6-го числа.
Місячний календар на жовтень
Місячний календар на жовтень / Фото: Колаж: Сьогодні

Вплив Місяця дуже серйозний, навіть якщо ми цього і не відчуваємо, його фази по-різному діють на наш настрій, почуття, емоції і вчинки. Одні люди в більшій мірі залежать від супутника Землі, інші ж навіть не помічають зміну місячних фаз та інші астрономічні явища.

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В які дні жовтня корисно проявляти активність, коли не можна робити ніяких серйозних дій, а коли можна і навіть потрібно загадувати бажання, дізнайтеся в нашій статті.

Такі важливі фази Місяця, як молодик, повня, дні першої і останньої чверті, а також сонячні і місячні затемнення – це час посиленої взаємодії Сонця і Місяця між собою. На думку астрологів, періоди, коли Місяць перебуває в різних фазах, також потрібно використовувати для різних цілей.

Згідно з місячним календарем, жовтень-2021 починається і завершується фазою спадного Місяця.

Молодик і повня в жовтні-2021

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Молодик у жовтні 2021 року відбудеться 6-го числа о 14 годині 6 хвилин за київським часом. Він пройде під знаком Терезів, які сприяють настроюванню на спокій, розміреність і гармонію. Зменшується ймовірність конфліктів. Люди набагато легше йдуть на компроміси. Поліпшується взаєморозуміння.

Не поспішайте діяти в перші дні молодика – цей час більше підходить для загадування бажань, планів і мрій. Також період молодика добре підходить для аналізу минулого, висновків, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

Повня в середині осені відбудеться 20 жовтня, о 17 годині 57 хвилин . Вона пройде під знаком Овна, який провокує конфлікти, емоційне з'ясування стосунків, грубість і різкість.

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Зазвичай у період повні та кілька днів потому люди не завжди здатні приймати правильні рішення і можуть робити помилки.

Сприятливі і несприятливі місячні дні в жовтні-2021

  • У період молодика люди за допомогою своїх думок і вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих і легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, відіб'ється на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 1, 3, 4, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 30, 31 жовтня.
  • Слушними днями у жовтні-2021 для активних і рішучих дій, що приносять результат, є 8, 10, 15, 19, 25, 26 жовтня. У цей період з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. У цей час можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто.
  • Однак у жовтні ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість і обережність: 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 24, 28, 29 жовтня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам і провокаціям, уникати скандалів і сварок, агресії і насильства.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували календар затемнень-2021: точні дати і вплив на людей.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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