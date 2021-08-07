Маковий Спас-2021: що святять на Маковія

На Перший із трьох Спасів, які православні християни святкують 14 серпня, до церкви на освячення традиційно несуть мед, воду, мак і квіти.

Що святять у церкві на Медовий Спас Маковій / Фото: Колаж: Сьогодні

Маковій, або Медовий Спас, відзначають 14 серпня. Це перший із трьох літніх Спасів, присвячених Христу Спасителю, які наступають у серпні.

В цей же день починається Успенський піст, який триває до 27 серпня і є доволі суворим. Зі Спаса, за церковним статутом, в харчування поступово вводяться продукти і плоди нового врожаю. Але тільки після обов'язкового освячення в храмі.

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Що святять на Маковія в церкві

На Маковий Спас прилавки магазинів переповнені медом і маковою випічкою, адже саме їх прийнято освячувати в церкві.

Ще в давнину наші предки вірили, що мед на Маковія благословенний Богом, тому має настільки потужну силу, що може навіть лікувати різні недуги.

Крім меду, в храм несуть коржики з маком і букети з трав і квітів – маковійчики. У букеті, який освячують в свято, повинні бути аконіт, чебрець, чорнобривці і обов'язково – мак. Також у букет можна додати лікарські трави.

Після церкви освячені маковійчики вдома використовували в якості оберегів: ними прикрашали образа, лікувалися від недуг і лихого ока, зберігали до весни, а потім мак висівали в городі.

Спас 14 серпня ще називають Мокрим або Спасом на воді. Все тому, що в цей день цілющі властивості приписують і воді. У колодязі і річки кидають трохи трав, які перед цим присвятили в церкві.

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