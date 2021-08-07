Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Як доглядати за орхідеєю

Як зберегти газон

Як вигідно шопитися

Як заготувати сік

Як розносити взуття

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Маковий Спас-2021: що святять на Маковія

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
7 серпня, 14:50
Копіювати лінк
На Перший із трьох Спасів, які православні християни святкують 14 серпня, до церкви на освячення традиційно несуть мед, воду, мак і квіти.
Що святять у церкві на Медовий Спас Маковій
Що святять у церкві на Медовий Спас Маковій / Фото: Колаж: Сьогодні

Маковій, або Медовий Спас, відзначають 14 серпня. Це перший із трьох літніх Спасів, присвячених Христу Спасителю, які наступають у серпні.

В цей же день починається Успенський піст, який триває до 27 серпня і є доволі суворим. Зі Спаса, за церковним статутом, в харчування поступово вводяться продукти і плоди нового врожаю. Але тільки після обов'язкового освячення в храмі.

Читайте також:

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Що святять на Маковія в церкві

На Маковий Спас прилавки магазинів переповнені медом і маковою випічкою, адже саме їх прийнято освячувати в церкві.

Читайте також:

Ще в давнину наші предки вірили, що мед на Маковія благословенний Богом, тому має настільки потужну силу, що може навіть лікувати різні недуги.

Крім меду, в храм несуть коржики з маком і букети з трав і квітів – маковійчики. У букеті, який освячують в свято, повинні бути аконіт, чебрець, чорнобривці і обов'язково – мак. Також у букет можна додати лікарські трави.

Після церкви освячені маковійчики вдома використовували в якості оберегів: ними прикрашали образа, лікувалися від недуг і лихого ока, зберігали до весни, а потім мак висівали в городі.

Спас 14 серпня ще називають Мокрим або Спасом на воді. Все тому, що в цей день цілющі властивості приписують і воді. У колодязі і річки кидають трохи трав, які перед цим присвятили в церкві.

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у серпні 2021 року в Україні.

Також читайте:

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як продовжити ефект засмаги
Прості лайфхаки
Місячний календар на тиждень
2 - 8 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути
Привітання на усі випадки життя
Для справжніх кулінарів
Більше хаків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти