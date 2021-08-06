Медовий Спас Маковія: що не можна робити на свято

Незважаючи на те, що Спас Медовий, головна заборона в цей день стосується саме меду: його їсти в жодному разі не можна, поки він не буде освячений у церкві.

Заборони на Медовий Спас Маковія / Фото: Depositphotos

Медовий Спас, або Маковія, православними відзначається 14 серпня. Він йде першим з трьох літніх Спасів, які настануть у серпні. У народі свято люблять за солодкий мед, смачну випічку з маковою начинкою і красиві букетики маковійчики, які святять у церкві.

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Які заборони існують цього дня і що не можна робити на Медовий Спас Маковія, щоб не накликати на себе біду, дізнайтеся в нашій статті.

Що не можна робити на Медовий Спас Маковія 14 серпня

На Маковія, як і на будь-яке інше церковне свято, здавна існують заборони на серйозну роботу в городі, на присадибній ділянці і вдома.

Не можна копати, будувати, шити, прати, прибирати. Всю роботу зазвичай роблять напередодні. Зате цього дня можна збирати перший мед і насіння маку, які як раз встигають до 14 серпня.

На день Медового Спаса починається Успенський піст, який завершиться рівно через два тижні, 28 серпня, якраз на свято Успіння Пресвятої Богородиці. А значить, починаючи з Медового Спаса важливо дотримуватися заборон у раціоні: не можна їсти м'ясо, молоко і похідні продукти, рибу, яйця, а в деякі дні – гарячу варену їжу і рослинну олію.

У народі запримітили, що на Маковія літні дні помітно коротшають, вода холоднішає і часто цвіте, особливо в стоячих водоймах. А тому вже з наступного дня було не можна купатися в озерах і річках, інакше з'являвся ризик потонути або серйозно захворіти.

Також на Мокрий Спас купали худобу востаннє за рік, щоб на неї не напали хвороби.

На Медовий Спас не можна шуміти, особливо коли вирушали на пасіку за медом. За народними прикметами, якщо сильно гучно святкувати, можна потривожити бджіл, які починали активно збирати мед нового врожаю.

Також головна заборона стосується меду: до самого Медового Спасу його не можна їсти, поки мед не освятять у церкві.

А ще на Маковія не можна сваритися, лаятися, лихословити, бажати комусь зла, щоб не накликати на себе негатив і нещастя.

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Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у серпні 2021 року в Україні.

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