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Міжнародний день бухгалтера: дата, історія та значення

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 листопада, 15:59
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Бухгалтери України відзначають своє професійне свято двічі на рік – влітку та восени.
Коли святкуємо Міжнародний день бухгалтера
Коли святкуємо Міжнародний день бухгалтера / Фото: Колаж: Сьогодні

Щороку фахівці у галузі бухгалтерського обліку в усьому світі у листопаді відзначають своє професійне святоМіжнародний день бухгалтера . Яка історія та значення цього дня, дізнайтесь у нашій статті.

Міжнародний день бухгалтера: дата свята

Міжнародний день бухгалтерії (International Accounting Day) у світі святкують 10 листопада . У 2021 році ця дата випадає на середу – середину робочого тижня.

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Цікаво, що українські фахівці у цій сфері мають можливість двічі на рік святкувати свій професійний день. День бухгалтера в Україні відзначається 16 липня .

День бухгалтерії: історія свята

Вперше свято бухгалтерів, яке раніше іменувалося День бухгалтерської кар'єри, відзначалося півстоліття тому, у 1972 році . Але незабаром назву свята замінили на сучасний лад – Міжнародний день бухгалтера.

Чому воно відзначається 10 листопада? Справа в тому що у 1494 році італійський математик Лука Пачолі , один з основоположників сучасних принципів бухгалтерії, видав книгу під назвою "Сума арифметики, геометрії, відносин та пропорції".

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Завдяки своїй книзі Лука Пачолі набув прізвисько "батька бухгалтерії". Зокрема, в ній він описав подвійний венеціанський запис у бухгалтерії.

Ця літературна праця стала своєрідною біблією та настільною книгою всіх бухгалтерів. У ній було описано бухгалтерські ордери, системи щоденного зведення дебету і кредиту, обліку активів, пасивів, капіталу тощо.

Раніше ми публікували привітання з Днем бухгалтера-2021: красиві вірші, картинки та побажання.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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