Міжнародний день бухгалтера: дата, історія та значення

Бухгалтери України відзначають своє професійне свято двічі на рік – влітку та восени.

Коли святкуємо Міжнародний день бухгалтера / Фото: Колаж: Сьогодні

Щороку фахівці у галузі бухгалтерського обліку в усьому світі у листопаді відзначають своє професійне свято – Міжнародний день бухгалтера . Яка історія та значення цього дня, дізнайтесь у нашій статті.

Міжнародний день бухгалтера: дата свята

Міжнародний день бухгалтерії (International Accounting Day) у світі святкують 10 листопада . У 2021 році ця дата випадає на середу – середину робочого тижня.

Реклама

Цікаво, що українські фахівці у цій сфері мають можливість двічі на рік святкувати свій професійний день. День бухгалтера в Україні відзначається 16 липня .

День бухгалтерії: історія свята

Вперше свято бухгалтерів, яке раніше іменувалося День бухгалтерської кар'єри, відзначалося півстоліття тому, у 1972 році . Але незабаром назву свята замінили на сучасний лад – Міжнародний день бухгалтера.

Чому воно відзначається 10 листопада? Справа в тому що у 1494 році італійський математик Лука Пачолі , один з основоположників сучасних принципів бухгалтерії, видав книгу під назвою "Сума арифметики, геометрії, відносин та пропорції".

Реклама

Завдяки своїй книзі Лука Пачолі набув прізвисько "батька бухгалтерії". Зокрема, в ній він описав подвійний венеціанський запис у бухгалтерії.

Ця літературна праця стала своєрідною біблією та настільною книгою всіх бухгалтерів. У ній було описано бухгалтерські ордери, системи щоденного зведення дебету і кредиту, обліку активів, пасивів, капіталу тощо.

Раніше ми публікували привітання з Днем бухгалтера-2021: красиві вірші, картинки та побажання.