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З Днем бухгалтера! Найкращі привітання у віршах і листівках

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
16 липня, 08:01
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Щорічно 16 липня відзначається День бухгалтера України: привітайте своїх друзів і колег

Щорічно 16 липня в Україні відзначають День бухгалтера. Цього дня заведено вітати знайомих бухгалтерів, а щоб вам було простіше вибрати теплі слова і побажання, ми підготували добірку у віршах, прозі та картинках.

Далі дивіться привітання з Днем бухгалтера колегам, а також красиві листівки з Днем бухгалтера.

Вірші з Днем бухгалтера

***

Мы сегодня поздравляем
От души бухгалтеров,
Пусть бухгалтер каждый в мире
Будет счастлив и здоров.
Им желаем мы успехов,
Уважения коллег,
Пусть не делают ошибок
И живут пусть много лет!

З Днем бухгалтера: вірші і привітання
З Днем бухгалтера: вірші і привітання / Фото: bonnycards

Добрі привітання з Днем бухгалтера у віршах

***

Поздравить вас любой готов,
В ваш праздник – день Бухгалтеров!
Желаем сдать ваши отчеты,
Чтоб никогда не быть в пролете,
И чтобы личный ваш баланс
Всегда лишь радовал бы вас.
Себе зарплату в миллионах начислять,
О кризисе не знать и не слыхать,
И чтоб налоговый агент
Вручал не штраф, а комплимент!

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Короткі привітання з Днем бухгалтера

***

Пусть на сердце все будет спокойно,
Груз забот не тревожит тебя,
Ты – бухгалтер прекрасный, достойный
Поздравляю тебя я любя!

З Днем бухгалтера: вірші і привітання
З Днем бухгалтера: вірші і привітання / Фото: bonnycards

Привітання з Днем бухгалтера у прозі

***

Бажаю, щоб у документації завжди панував порядок, у звітах був повний баланс, а в душі – чудовий, святковий настрій. З Днем бухгалтера!

З Днем бухгалтера: вірші і привітання
З Днем бухгалтера: вірші і привітання / Фото: bonnycards

***

З нагоди Дня бухгалтера прийміть вітання і вдячність, адже ваша допомога та підтримка допомогли компанії досягти таких помітних успіхів.

З Днем бухгалтера: вірші і привітання
З Днем бухгалтера: вірші і привітання / Фото: bonnycards

***

Нехай всі цифри зійдуться у звіті і хай не буде помилок у роботі. Бажаю, щоб калькулятор точно рахував, а начальник завжди поважав.

З Днем бухгалтера: вірші і привітання
З Днем бухгалтера: вірші і привітання / Фото: bonnycards

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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