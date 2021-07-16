З Днем бухгалтера! Найкращі привітання у віршах і листівках

Щорічно 16 липня в Україні відзначають День бухгалтера. Цього дня заведено вітати знайомих бухгалтерів, а щоб вам було простіше вибрати теплі слова і побажання, ми підготували добірку у віршах, прозі та картинках.
Далі дивіться привітання з Днем бухгалтера колегам, а також красиві листівки з Днем бухгалтера.
Вірші з Днем бухгалтера
***
Мы сегодня поздравляем
От души бухгалтеров,
Пусть бухгалтер каждый в мире
Будет счастлив и здоров.
Им желаем мы успехов,
Уважения коллег,
Пусть не делают ошибок
И живут пусть много лет!
Добрі привітання з Днем бухгалтера у віршах
***
Поздравить вас любой готов,
В ваш праздник – день Бухгалтеров!
Желаем сдать ваши отчеты,
Чтоб никогда не быть в пролете,
И чтобы личный ваш баланс
Всегда лишь радовал бы вас.
Себе зарплату в миллионах начислять,
О кризисе не знать и не слыхать,
И чтоб налоговый агент
Вручал не штраф, а комплимент!
Як оригінальні привітати з Днем бухгалтера колег
Короткі привітання з Днем бухгалтера
***
Пусть на сердце все будет спокойно,
Груз забот не тревожит тебя,
Ты – бухгалтер прекрасный, достойный
Поздравляю тебя я любя!
Привітання з Днем бухгалтера у прозі
***
Бажаю, щоб у документації завжди панував порядок, у звітах був повний баланс, а в душі – чудовий, святковий настрій. З Днем бухгалтера!
***
З нагоди Дня бухгалтера прийміть вітання і вдячність, адже ваша допомога та підтримка допомогли компанії досягти таких помітних успіхів.
***
Нехай всі цифри зійдуться у звіті і хай не буде помилок у роботі. Бажаю, щоб калькулятор точно рахував, а начальник завжди поважав.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.