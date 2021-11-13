Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Михайлів день 2021: дата, історія та значення

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
13 листопада, 18:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Офіційно день архангела Михаїла не є державним святом, але цього року він буде вихідним.
Михайлов день
Михайлов день / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже за тиждень, 21 листопада, у церкві настане день шанування архістратига Михаїла, який у народі отримав назву Михайлів день.

Святий Михаїл – головний архангел і один із найбільш значущих у християнстві. Яка історія і значення цього дня читайте у нашій статті.

Реклама

Михайлів день: історія і значення

21 листопада у православних відзначається собор архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних . Він був встановлений після проведення Лаодикійського собору в IV столітті, де засуджувалося єретичне поклоніння ангелам як творцям та правителям світу.

За церковними переказами, архангел Михаїл у бою переміг диявола і разом з його почетом скинув з небес до пекла. Відтоді Михаїл став Архістратигом , тобто. главою святого ангельського воїнства, що стоїть на варті закону Божого.

У народі архангела Михаїла здавна називали головним борцем проти беззаконня і несправедливості. Люди вірили, що саме цей святий зустрічає душі померлих людей на брамі раю і молить Господа про прощення грішників, що покаялися.

Реклама

Проте 21 листопада – не єдиний день у році, коли християни вшановують архангела Михаїла. День архістратига Михайла та спогад Михайлова Чуда церква вшановує 19 вересня.

У народі Михайлів день завжди був веселим і ситним святом , бо зима тільки починалася, тож хліба та інших запасів продуктів ще достатньо, а сільськогосподарські роботи вже закінчені.

Так що у Михайлів день не працювали , а здебільшого відпочивали, гуляли та наїдалися, тим більше, що вже за тиждень починався багатоденний Різдвяний піст.

Реклама

Раніше ми публікували наочний календар харчування по днях на Різдвяний піст 2021-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
8 - 14 листопада
Як Місяць впливає на наше життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти