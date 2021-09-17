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Михайлове чудо-2021: що у жодному разі не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
17 вересня, 12:50
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19 вересня в Михайлов день не можна сваритися, обманювати, прати, прибирати, а також мити голову.
Що категорично не можна робити в Михайлов день
Що категорично не можна робити в Михайлов день / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 19 вересня, православні відзначають свято Михайлове чудо в 2021 році.

Воно встановлене на честь порятунку архистратигом Михаїлом Божого храму в місті Хонех: язичники спрямували на нього бурхливий потік річок, а архангел врятував церкву від знищення.

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  • В Михайлов день у жодному разі не можна конфліктувати , тому що святий Михаїл може суворо покарати за сварки. Всі розбіжності, які виникли, потрібно вирішувати тільки мирним шляхом і без емоцій.
  • Архангел Михаїл вважається затятим захисником віри і борцем проти зла та брехні. Тому в цей день не можна обманювати , ухилятися від відповіді на поставлені запитання, а також проявляти сумніви в своїй вірі.
  • Брудна, важка домашня робота на Михайлове чудо під забороною. Не можна прати, шити, прибирати, копати тощо.
  • Також на Михайлов день господині не пекли хліб і пироги , оскільки це було суворо заборонено.
  • В Михайлов день не можна викидати залишки їжі зі столу. Їх краще віддати нужденним або згодувати тваринам.
  • Забобонні селяни в цей день не збирали чорницю , тому що боялися нечистої сили.
  • З давніх-давен вважалося, що 19 вересня не можна мити голову , тому що змиється весь розум.
  • На Михайлове чудо не можна відмовляти в проханнях . Зате якщо весь день допомагати людям, то можна попросити у Михайла виконання бажання.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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