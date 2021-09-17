Михайлове чудо-2021: що у жодному разі не можна робити

У неділю, 19 вересня, православні відзначають свято Михайлове чудо в 2021 році.
Воно встановлене на честь порятунку архистратигом Михаїлом Божого храму в місті Хонех: язичники спрямували на нього бурхливий потік річок, а архангел врятував церкву від знищення.
Михайлове чудо-2021: головні прикмети і ритуали свята
Михайлове чудо: головні заборони дня
- В Михайлов день у жодному разі не можна конфліктувати , тому що святий Михаїл може суворо покарати за сварки. Всі розбіжності, які виникли, потрібно вирішувати тільки мирним шляхом і без емоцій.
- Архангел Михаїл вважається затятим захисником віри і борцем проти зла та брехні. Тому в цей день не можна обманювати , ухилятися від відповіді на поставлені запитання, а також проявляти сумніви в своїй вірі.
- Брудна, важка домашня робота на Михайлове чудо під забороною. Не можна прати, шити, прибирати, копати тощо.
- Також на Михайлов день господині не пекли хліб і пироги , оскільки це було суворо заборонено.
- В Михайлов день не можна викидати залишки їжі зі столу. Їх краще віддати нужденним або згодувати тваринам.
- Забобонні селяни в цей день не збирали чорницю , тому що боялися нечистої сили.
- З давніх-давен вважалося, що 19 вересня не можна мити голову , тому що змиється весь розум.
- На Михайлове чудо не можна відмовляти в проханнях . Зате якщо весь день допомагати людям, то можна попросити у Михайла виконання бажання.
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