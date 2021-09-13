Михайлове Чудо-2021: дата, історія і значення свята

У вересні в народі здавна шанується Михайлове чудо: чим знамените свято

Михайлове чудо / Фото: Колаж: Сьогодні

У вересні багато цікавих і значущих церковних свят. Одне з них – Михайлове Чудо .

Коли Михайлове Чудо: дата в 2021 році

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Щорічно 19 вересня віруючі відзначають день Архістратига Михаїла. А ще в цей день в народі згадують Михайлове чудо.

У 2021 року свято припадає на неділю і буде вихідним днем.

Михайлове Чудо: історія і значення

Святий архангел Михаїл – один з найбільш шанованих у християнстві ангелів.

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За церковними переказами, архангел Михаїл зумів здолати Диявола . Святий відправив занепалого ангела разом із його почтом з небес у пекло.

Відтоді Михаїл став на чолі ангельського воїнства, яке було вірно Богу і стояло на сторожі закону Божого.

Люди називають Михаїла головним борцем проти беззаконня і несправедливості. Також вважається, що саме архангел Михаїл стоїть на воротах раю , зустрічаючи душі померлих, і просячи у Господа прощення грішників, які розкаялися.

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19 вересня згадується перше чудо архангела Михаїла в Хонех – місті Колоси, поблизу Ієраполя. У цьому місці біля цілющого джерела був храм, побудований на честь Михаїла за те, що архангел зцілив дівчину чудовою водою від німоти.

У цьому храмі довгий час служив паламарем благочестивий Архип Херотопскій. Одного разу злісні язичники вирішили зруйнувати храм і погубити Архипа. Для цього вони поєднали дві гірські річки в один сильний потік і направили його на храм.

Але храм встояв. Благочестивий Архип почав молитися про спасіння. І раптом з'явився святий Михайло, вдарив мечем по горі, і тієї ж миті в ній з'явилася розколина, куди злилися річки.

Так храм був врятований, язичники повалені, а місто стало називатися Хони, що в перекладі означає "Розколина".

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.