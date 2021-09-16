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Михайлове чудо-2021: головні прикмети і ритуали свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
16 вересня, 16:10
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В Михайлов день 19 вересня існує цікавий ритуал: напередодні навмисно посваритися, щоб потім було за що миритися.
Головні ритуали на Михайлове чудо
Головні ритуали на Михайлове чудо / Фото: Колаж: Сьогодні

19 вересня відзначається цікаве і значиме свято Михайлове чудо.

За церковними легендами, в цей день відбулося одне з багатьох чудес , здійсснених архистратигом Михайлом. Він зумів зруйнувати підступні плани язичників, повернути води річок і врятувати від знищення Божий храм у місті Колоси, поблизу Ієраполя.

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Традиції в день Михайлова дива

У народі 19 вересня відзначають Михайлов день . З давніх-давен люди вірили, що в цей час архангел Михаїл сходить з небес на землю і виморожує всю нечисту силу.

А ще він карає грішників , а тому важливо було не порушувати канонів і поводитися обережно і цнотливо.

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На Михайлов день намагалися не займатися важкою працею або ж швидше закінчити всі справи, щоб не прогнівити архангела.

У цей день була традиція проводити " мирські братчини ", тобто зустрічатися за загальним столом з родичами, знайомими, сусідами, щоб помиритися. А на стіл приносити якісь частування.

Лаятися в цей день категорично заборонялося , бо святий Михаїл терпіти не міг єресі, неправди, зла і міг суворо покарати порушників.

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Цікавим був ритуал напередодні Михайлова дня спеціально посваритися , хоч через якусь дурницю, щоб потім було за що миритися. За прикметами, після такої братчини весь рік можна прожити в мирі та злагоді з оточуючими.

Незаміжні дівчата традиційно ворожили. Вони пекли пироги і ховали в них каблучку . Кому діставався шматок пирога з прикрасою – та скоро вийде заміж.

Народні прикмети в Михайлов день

  • Михайлов день теплий – осінь буде довгою;
  • якщо берези жовтіють від низу до верху – зима буде ранньою, і навпаки;
  • після Михайлова дня наступають перші заморозки;
  • на Михайлове Чудо вже випав іній – зима буде сніжною;
  • ввечері на Михайлове Чудо в небі посиніли хмари – до зміни погоди.
  • на захід сонця летить павутина – до швидких заморозків;
  • якщо опале листя лягає на землю горілиць – буде морозна і сніжна зима.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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