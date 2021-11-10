Чи можна виходити заміж і одружуватися у 2022 році: прикмети та забобони

Чи буде 2022 високосним, чим він цікавий і небезпечний для початку сімейного життя і як уникнути неприємностей.

2022 - рік вдови чи вдівця? / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступний 2022 – не високосний. Ми розповідали, як це можна просто розрахувати. Проте яким він буде – роком вдови чи вдівця, наскільки він безпечний для одруження та які прикмети насторожують молоді пари від створення сім'ї, читайте у нашій статті.

Чому всі бояться саме високосного року

Все дуже просто. Народні прикмети постаралися забарвити один із чотирьох років у похмурі тони та наділили його найгіршими властивостями : урожай слабкий, удачі у всіх починаннях не буде, спостерігається багато воєн, хвороб, природних лих.

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Особливо дісталося весіллям. Вважається, що вони у цей період будуть нещасливими і призведуть до швидкого розпаду сім'ї , сварок, зрад та нещасть.

Вірити цьому чи ні – справа кожного, але мало хто з людей хотів би ризикувати та перевіряти на собі правдивість цих народних мудростей.

Невисокосні роки: чим страшні для весілля

З високосним роком все зрозуміло, але на цьому неприємності не закінчуються. Виявляється, що слідом за високосним йдуть іще більш небезпечні для сімей періоди: рік вдівця та рік вдови .

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Якщо вірити забобонам, то саме нинішній, 2021-й – це рік вдови . Це означає, що у жінок після весілля великий ризик залишитися вдовою. Наші прабатьки пов'язували цю прикмету з тим, що високосні роки часто приносять із собою війни, внаслідок яких гине, насамперед, велика кількість чоловіків.

Другий рік після високосного – це рік вдівця . Таким саме і буде 2022 рік . На відміну від року вдови він не має настільки логічного обґрунтування. Наші пращури вважали, що, одружившись у такий рік, чоловік може втратити кохану дружину у юному віці. Критичними в цьому сенсі вважаються саме перші два роки спільного життя.

Виходячи з народних спостережень, лише один рік із чотирьох найменше становить небезпеку для весіль, вінчань та укладання шлюбів. Найближчим таким роком буде 2023-й .

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Прикмети на весілля для щасливої родини

Якщо вас не лякають роки високосні, вдови чи вдівця, можете дізнатися, які народні прикмети допоможуть створенню щасливого сімейного життя.

Нареченій не варто вдягати коротку весільну сукню вище колін.

Не можна вдягати каблучку на рукавичку – це знак несерйозного ставлення одне до одного.

Якщо у туфлі покласти по монеті , життя буде щасливим і багатим.

Наречена у жодному разі не повинна давати будь-якій подрузі приміряти свою весільну сукню .

Те саме стосується весільних туфель, фати та каблучок – до весілля .

Гарний ритуал – обсипати зерном, цукерками і монетками нареченого й наречену, що виходять із дому. Це принесе їм достаток, багатство та швидке поповнення у сім'ї.

Раніше ми розповідали про головний колір 2022 року: у чому зустрічати Новий рік Тигра.