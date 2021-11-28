Початок Різдвяного посту-2021: тематичні картинки і привітання

Сьогодні розпочався Різдвяний піст 2021-2022: вітаємо всіх, хто вирішив поститися цьогоріч.

З початком Різдвяного посту: картинки і привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 листопада, православні віруючі відзначають початок багатоденного Різдвяного посту . Він триватиме 40 днів, перейде на наступний рік і завершиться світлим святом Різдва Христового , на честь якого проводиться піст.

Прийміть найкращі побажання та добрі привітання всі ті, хто вирішив дотримуватися посту. Нехай він пройде легко і радісно, наповнить вас здоров'ям, додасть сил і осяє світлою вірою. А ми підготували гарні листівки, ефектні картинки, а також духовні вірші та побажання з початком Різдвяного посту 2021-2022.

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Радісні вітання з Різдвяним постом у віршах

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Сорок дней до Рождества,

Пост Рождественский настал.

Я желаю вам достойно

Испытания пройти,

Пусть слова святой молитвы

Помогают вам в пути,

Чтоб душою обновленной

Встретить Рождество Христа,

Пожелать добра и сил

Вам хочу я в дни поста.

Різдвяний піст: картинки та привітання / Фото: pinterest

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Рождественский пост – для души очищенье,

Для тела – и здравие, и обновленье.

Христово Рождение – праздник большой,

Его надо встретить со светлой душой.



Душа и греховность – извечная битва,

Мы душу очистим святою молитвой.

Да будет молитва для нас укреплением,

Для веры – опорой, душе – осветлением!

З початком Різдвяного посту: ефектні листівки / Фото: pinterest

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Рождества наступит светлый день!

С чистым помыслом его встречайте.

От столиц до малых деревень

Пост, миряне, строго соблюдайте.

Пусть рождественская светлая звезда

В душах воссияет навсегда!

З Різдвяним постом: вітальні листівки / Фото: pinterest

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Пост Рождественский великий

Наступает в этот день.

Пусть из душ, сердец и жизни

Навсегда исчезнет тень.



Станет радостней, светлее,

Хвори, беды отойдут.

Дни благие воздержания

Счастье, радость принесут.

Привітання та картинки у Різдвяний піст / Фото: pinterest

Різдвяний піст: красиві привітання у прозі своїми словами

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У Різдвяний піст я від душі хочу побажати сил і здоров'я, впевненості та наполегливості, завзятості і терпіння, світлих надій, тепла і радості. Нехай цей піст очистить і тіло, і душу від вантажу образ і сумнівів, нехай разом зі святом у твоєму житті відкриється чистий аркуш, на якому ти будеш писати нову історію свого щастя.

Листівки та картинки з початком Різдвяного посту / Фото: pinterest

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Ось і розпочався один із найтриваліших і непростих християнських постів. Сорок довгих днів триває як сорок кроків на шляху до зустрічі Різдва Христового. Бажаю пройти цей шлях гідно, не оступитись на гріхах, не озиратися на спокуси. Нехай ваша дорога буде рівною, з серця геть підуть злість і образа, а на думці будуть тільки добрі помисли.

Розпочався Різдвяний піст: вітальні листівки / Фото: pinterest

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На Різдвяний піст я від душі бажаю щирої віри у все добре і гарне, великої надії на мир і благодать, чистої любові до Бога, до сім'ї, до всіх людей. Нехай ці дні зітруть усе погане зі сторінок твого життя, нехай тіло стане міцнішим, організм здоровішим, а душа чистішою і радіснішою.

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити на Різдвяний піст.