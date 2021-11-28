Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Початок Різдвяного посту-2021: тематичні картинки і привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 листопада, 05:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні розпочався Різдвяний піст 2021-2022: вітаємо всіх, хто вирішив поститися цьогоріч.
З початком Різдвяного посту: картинки і привітання
З початком Різдвяного посту: картинки і привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 листопада, православні віруючі відзначають початок багатоденного Різдвяного посту . Він триватиме 40 днів, перейде на наступний рік і завершиться світлим святом Різдва Христового , на честь якого проводиться піст.

Прийміть найкращі побажання та добрі привітання всі ті, хто вирішив дотримуватися посту. Нехай він пройде легко і радісно, наповнить вас здоров'ям, додасть сил і осяє світлою вірою. А ми підготували гарні листівки, ефектні картинки, а також духовні вірші та побажання з початком Різдвяного посту 2021-2022.

Реклама

Радісні вітання з Різдвяним постом у віршах

***

Сорок дней до Рождества,
Пост Рождественский настал.
Я желаю вам достойно
Испытания пройти,
Пусть слова святой молитвы
Помогают вам в пути,
Чтоб душою обновленной
Встретить Рождество Христа,
Пожелать добра и сил
Вам хочу я в дни поста.

Різдвяний піст: картинки та привітання / Фото: pinterest
Різдвяний піст: картинки та привітання / Фото: pinterest

Реклама

***

Рождественский пост – для души очищенье,
Для тела – и здравие, и обновленье.
Христово Рождение – праздник большой,
Его надо встретить со светлой душой.

Душа и греховность – извечная битва,
Мы душу очистим святою молитвой.
Да будет молитва для нас укреплением,
Для веры – опорой, душе – осветлением!

З початком Різдвяного посту: ефектні листівки / Фото: pinterest
З початком Різдвяного посту: ефектні листівки / Фото: pinterest

Реклама

***

Рождества наступит светлый день!
С чистым помыслом его встречайте.
От столиц до малых деревень
Пост, миряне, строго соблюдайте.
Пусть рождественская светлая звезда
В душах воссияет навсегда!

З Різдвяним постом: вітальні листівки / Фото: pinterest
З Різдвяним постом: вітальні листівки / Фото: pinterest

***

Пост Рождественский великий
Наступает в этот день.
Пусть из душ, сердец и жизни
Навсегда исчезнет тень.

Станет радостней, светлее,
Хвори, беды отойдут.
Дни благие воздержания
Счастье, радость принесут.

Привітання та картинки у Різдвяний піст / Фото: pinterest
Привітання та картинки у Різдвяний піст / Фото: pinterest

Різдвяний піст: красиві привітання у прозі своїми словами

***

У Різдвяний піст я від душі хочу побажати сил і здоров'я, впевненості та наполегливості, завзятості і терпіння, світлих надій, тепла і радості. Нехай цей піст очистить і тіло, і душу від вантажу образ і сумнівів, нехай разом зі святом у твоєму житті відкриється чистий аркуш, на якому ти будеш писати нову історію свого щастя.

Листівки та картинки з початком Різдвяного посту / Фото: pinterest
Листівки та картинки з початком Різдвяного посту / Фото: pinterest

***

Ось і розпочався один із найтриваліших і непростих християнських постів. Сорок довгих днів триває як сорок кроків на шляху до зустрічі Різдва Христового. Бажаю пройти цей шлях гідно, не оступитись на гріхах, не озиратися на спокуси. Нехай ваша дорога буде рівною, з серця геть підуть злість і образа, а на думці будуть тільки добрі помисли.

Розпочався Різдвяний піст: вітальні листівки / Фото: pinterest
Розпочався Різдвяний піст: вітальні листівки / Фото: pinterest

***

На Різдвяний піст я від душі бажаю щирої віри у все добре і гарне, великої надії на мир і благодать, чистої любові до Бога, до сім'ї, до всіх людей. Нехай ці дні зітруть усе погане зі сторінок твого життя, нехай тіло стане міцнішим, організм здоровішим, а душа чистішою і радіснішою.

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити на Різдвяний піст.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
22 - 28 листопада
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти