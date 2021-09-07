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Новий 2022 рік: чий це рік за східним гороскопом

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
7 вересня, 19:41
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Чий буде 2022 рік: якої тварини, символ, колір, характеристика, точна дата за східним календарем
2022 - рік Чорного Водяного Тигра
2022 - рік Чорного Водяного Тигра / Фото: Колаж: Сьогодні

Хоча до Нового року ще доволі далеко, багато людей починають цікавитися, рік кого, якої тварини буде 2022 рік за східним календарем? Який символ наступного року-2022 за китайським гороскопом? Який головний колір буде у прийдешнього року? У чому зустрічати Новий 2022 рік? Яка характеристика символу року 2022? На всі ці важливі питання читайте відповіді в нашій статті.

2022 рік – якої тварини?

2022-й Новий рік прийде до нас під знаком Чорного Водяного Тигра . Це третій знак у східному гороскопі, який іде слідом за Биком.

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Згідно з давньою легендою, дванадцять тварин прибули до Будди на його заклик. Щур посів перше місце лише тому, що зумів перехитрити потужного і сильного Бика. А ось Тигр лише на трохи поступився Бикові у швидкості і вправності, а тому йому дістався третій рік правління . Але відтоді Бик і Тигр завжди і у всьому змагаються одне з одним.

Коли настане рік Тигра 2022: точна дата

Початок китайського і європейського років відрізняються один від одного. Це пояснюється тим, що дата східного нового року непостійна і прив'язана до місячного циклу .

Так Китайський новий рік, згідно з місячним календарем, припадає на другий молодик після зимового сонцестояння .

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На відміну від традиційного європейського, який щорічно відзначається 1 січня, рік Чорного Водяного Тигра настане рівно за місяць, 1 лютого 2022 року, о 7 годині 45 хвилин за київським часом. А триватиме рік Тигра до 21 січня 2023 року .

2022 рік Чорного Тигра: характеристика знака

Тигр на Сході – це символ сили, могутності, благородства , запальності і небезпеки, хоча його не можна віднести до злих тварин. Від цього знака можна очікувати великих звершень, але і не менш великих помилок.

Тигр імпульсивний, непохитний, часто непередбачуваний, тож аналогічні події можуть відбуватися і в рік його правління.

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Також не варто забувати, що Тигр за своєю природою – хижак і мисливець , який харчується не лише слабкими і повільними представниками тваринного світу.

А ось завдяки дії Водної стихії 2022 року агресивний характер Тигра може бути помітно пом'якшений і умиротворений, оскільки вода – стихія спілкування і комунікацій.

Що надіти на зустріч Нового року Тигра-2022

Зустрічаючи Новий 2022 рік, бажано віддати перевагу кольорам прийдешнього року:

  • класичний чорний,
  • всі відтінки синього і блакитного,
  • сірий,
  • білий.

Також вітаються поєднання кольорів тигрячих забарвлень:

  • помаранчевий,
  • жовтий,
  • білий,
  • чорний.

Ддоречні прикраси у водному стилі : метал, перли, камені, хвилеподібні візерунки, зображення риб, морських зірок та інших мешканців глибин.

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Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у вересні 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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