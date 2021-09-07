Новий 2022 рік: чий це рік за східним гороскопом

Хоча до Нового року ще доволі далеко, багато людей починають цікавитися, рік кого, якої тварини буде 2022 рік за східним календарем? Який символ наступного року-2022 за китайським гороскопом? Який головний колір буде у прийдешнього року? У чому зустрічати Новий 2022 рік? Яка характеристика символу року 2022? На всі ці важливі питання читайте відповіді в нашій статті.
2022 рік – якої тварини?
2022-й Новий рік прийде до нас під знаком Чорного Водяного Тигра . Це третій знак у східному гороскопі, який іде слідом за Биком.
Згідно з давньою легендою, дванадцять тварин прибули до Будди на його заклик. Щур посів перше місце лише тому, що зумів перехитрити потужного і сильного Бика. А ось Тигр лише на трохи поступився Бикові у швидкості і вправності, а тому йому дістався третій рік правління . Але відтоді Бик і Тигр завжди і у всьому змагаються одне з одним.
Коли настане рік Тигра 2022: точна дата
Початок китайського і європейського років відрізняються один від одного. Це пояснюється тим, що дата східного нового року непостійна і прив'язана до місячного циклу .
Так Китайський новий рік, згідно з місячним календарем, припадає на другий молодик після зимового сонцестояння .
На відміну від традиційного європейського, який щорічно відзначається 1 січня, рік Чорного Водяного Тигра настане рівно за місяць, 1 лютого 2022 року, о 7 годині 45 хвилин за київським часом. А триватиме рік Тигра до 21 січня 2023 року .
2022 рік Чорного Тигра: характеристика знака
Тигр на Сході – це символ сили, могутності, благородства , запальності і небезпеки, хоча його не можна віднести до злих тварин. Від цього знака можна очікувати великих звершень, але і не менш великих помилок.
Тигр імпульсивний, непохитний, часто непередбачуваний, тож аналогічні події можуть відбуватися і в рік його правління.
Також не варто забувати, що Тигр за своєю природою – хижак і мисливець , який харчується не лише слабкими і повільними представниками тваринного світу.
А ось завдяки дії Водної стихії 2022 року агресивний характер Тигра може бути помітно пом'якшений і умиротворений, оскільки вода – стихія спілкування і комунікацій.
Що надіти на зустріч Нового року Тигра-2022
Зустрічаючи Новий 2022 рік, бажано віддати перевагу кольорам прийдешнього року:
- класичний чорний,
- всі відтінки синього і блакитного,
- сірий,
- білий.
Також вітаються поєднання кольорів тигрячих забарвлень:
- помаранчевий,
- жовтий,
- білий,
- чорний.
Ддоречні прикраси у водному стилі : метал, перли, камені, хвилеподібні візерунки, зображення риб, морських зірок та інших мешканців глибин.
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