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Горіховий Спас-2021: що не можна робити в цей день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 серпня, 16:09
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У свято Горіхового Спаса немає суворої заборони на роботу, а ось хліб і горіхи не можна їсти до освячення в церкві.
Традиції і заборони на Горіховий Спас
Традиції і заборони на Горіховий Спас / Фото: Колаж: Сьогодні

29 серпня, в неділю, православні відзначатимуть останнє літнє свято, присвячене Христу Спасителю – Горіховий Спас-2021.

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Цей день має й інші назви: Третій Спас, Хлібний Спас, Полотняний Спас, а ще Малий, Холодний і Нерукотворний Спас.

Які традиції і заборони пов'язані з цим днем, що у жодному разі не можна робити у свято, читайте в нашій статті.

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Горіховий Спас – це третій і останній з літніх Спасів. Перший Медовий Спас або Маковія відзначався 14 серпня, другий – Яблучний Спас був 19 серпня.

Що не можна робити на Горіховий Спас 29 серпня

На відміну від інших церковних свят, Горіховий Спас не такий суворий і вимогливий до людей.

  • 29 серпня не варто відмовлятися від посильної роботи , тому що на цей час припадає сезон збору врожаю і заготівлі продуктів на зиму.
  • В Горіховий Спас у жодному разі не можна йти у ліс без оберега . Наші предки вірили, що там можна зустрітися з нечистою силою.
  • До самого свята Горіхового і Хлібного Спаса була сувора заборона на вживання горіхів, а також випічки з борошна нового помелу . Ці продукти можна їсти тільки після освячення в храмі.
  • У цей день не можна відмовляти у проханні нужденним і мандрівникам. А ось пригощати і подавати милостиню – навпаки, хороша прикмета.
  • Зате в цей день немає заборони на скоромну їжу, тому що Успенський піст до цього часу вже закінчився.
  • У це свято категорично не можна сваритися , лаятися, конфліктувати, ображатися і заздрити.
  • Також не варто сумувати і перебувати в поганому настрої – в свято належить радіти і дякувати Господу за дарований врожай, плоди, можливості і благополуччя.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у серпні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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