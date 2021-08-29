Горіховий Спас-2021: найкращі картинки, листівки і привітання

29 серпня православні українці відзначають Горіховий Спас-2021, завершальне третє свято в низці літніх Спасів. Він також називається Хлібний Спас, Полотняний Спас, Нерукотворний Спас, Холодний Спас.
Ми зібрали для вас ефектні картинки, красиві листівки, добрі вірші та побажання в Горіховий Спас-2021. Не забудьте привітати рідних, близьких, друзів, колег з Горіховим і Хлібним Спасом.
Горіховий Спас: що нести до церкви
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Горіховий Спас: красиві привітання у віршах
***
Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
***
Желаю щелкать, как орешки,
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.
Желаю урожай богатый
Собрать из добрых своих дел,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый приспел.
***
Я поздравляю с Хлебным Спасом!
Сегодня праздник-каравай,
Друзья, желаю вам скорее
Собрать богатый урожай.
Пусть будет в доме все в достатке,
Пусть будет счастье, мир и лад,
И ангелов улыбки сладки,
Когда с небес на вас глядят!
Живите радостно, достойно,
Дай Бог вам крепкого здоровья!
***
Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек вы не знали,
Чтоб Он вас хранил неустанно
Всех близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!
З Горіховим Спасом: ефектні побажання в прозі
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У день Горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.
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Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди рятувати себе і близьких від життєвих негараздів і колотнеч, завжди мати захист від негод і біди, як горіх, що захищений надійною і міцною шкаралупою. Бажаю миру і благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні і жалю.
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