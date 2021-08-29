Горіховий Спас-2021: найкращі картинки, листівки і привітання

Вітаємо з великим церковним і народним святом: Горіховим, Хлібним і Полотняним Спасом 29 серпня

Горіховий Спас: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

29 серпня православні українці відзначають Горіховий Спас-2021, завершальне третє свято в низці літніх Спасів. Він також називається Хлібний Спас, Полотняний Спас, Нерукотворний Спас, Холодний Спас.

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Ми зібрали для вас ефектні картинки, красиві листівки, добрі вірші та побажання в Горіховий Спас-2021. Не забудьте привітати рідних, близьких, друзів, колег з Горіховим і Хлібним Спасом.

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Горіховий Спас: красиві привітання у віршах

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Пусть Спас Ореховый придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

Горіховий Спас: привітання / Фото: bonnycards

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Желаю щелкать, как орешки,

Все испытания судьбы.

Желаю в ежедневной спешке

Не забывать свои мечты.



Желаю урожай богатый

Собрать из добрых своих дел,

Улыбок, дружеских объятий,

Ведь Спас Ореховый приспел.

Горіховий Спас: привітання / Фото: bonnycards

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Я поздравляю с Хлебным Спасом!

Сегодня праздник-каравай,

Друзья, желаю вам скорее

Собрать богатый урожай.

Пусть будет в доме все в достатке,

Пусть будет счастье, мир и лад,

И ангелов улыбки сладки,

Когда с небес на вас глядят!

Живите радостно, достойно,

Дай Бог вам крепкого здоровья!

Горіховий Спас: привітання / Фото: bonnycards

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Сегодня, в Ореховый Спас,

У Бога прошу я за вас:

Чтоб было поменьше печалей,

Чтоб горя вовек вы не знали,

Чтоб Он вас хранил неустанно

Всех близких, родных и желанных,

Не знали ни в чем недостатка,

А жизнь была долгой и сладкой!

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Горіховий Спас: привітання / Фото: bonnycards

З Горіховим Спасом: ефектні побажання в прозі

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У день Горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.

Горіховий Спас: привітання / Фото: bonnycards

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Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди рятувати себе і близьких від життєвих негараздів і колотнеч, завжди мати захист від негод і біди, як горіх, що захищений надійною і міцною шкаралупою. Бажаю миру і благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні і жалю.

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