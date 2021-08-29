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Горіховий Спас-2021: найкращі картинки, листівки і привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 серпня, 05:10
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Вітаємо з великим церковним і народним святом: Горіховим, Хлібним і Полотняним Спасом 29 серпня
Горіховий Спас: картинки та привітання
Горіховий Спас: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

29 серпня православні українці відзначають Горіховий Спас-2021, завершальне третє свято в низці літніх Спасів. Він також називається Хлібний Спас, Полотняний Спас, Нерукотворний Спас, Холодний Спас.

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Ми зібрали для вас ефектні картинки, красиві листівки, добрі вірші та побажання в Горіховий Спас-2021. Не забудьте привітати рідних, близьких, друзів, колег з Горіховим і Хлібним Спасом.

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Горіховий Спас: красиві привітання у віршах

***

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Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!

Горіховий Спас: привітання
Горіховий Спас: привітання / Фото: bonnycards

***

Желаю щелкать, как орешки,
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.

Желаю урожай богатый
Собрать из добрых своих дел,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый приспел.

Горіховий Спас: привітання
Горіховий Спас: привітання / Фото: bonnycards

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***

Я поздравляю с Хлебным Спасом!
Сегодня праздник-каравай,
Друзья, желаю вам скорее
Собрать богатый урожай.
Пусть будет в доме все в достатке,
Пусть будет счастье, мир и лад,
И ангелов улыбки сладки,
Когда с небес на вас глядят!
Живите радостно, достойно,
Дай Бог вам крепкого здоровья!

Горіховий Спас: привітання
Горіховий Спас: привітання / Фото: bonnycards

***

Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек вы не знали,
Чтоб Он вас хранил неустанно
Всех близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!

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Горіховий Спас: привітання
Горіховий Спас: привітання / Фото: bonnycards

З Горіховим Спасом: ефектні побажання в прозі

***

У день Горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.

Горіховий Спас: привітання
Горіховий Спас: привітання / Фото: bonnycards

***

Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди рятувати себе і близьких від життєвих негараздів і колотнеч, завжди мати захист від негод і біди, як горіх, що захищений надійною і міцною шкаралупою. Бажаю миру і благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні і жалю.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у серпні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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