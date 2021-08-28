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Горіховий Спас: що нести до церкви

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 серпня, 13:57
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На Горіховий Спас 29 серпня віруючі обов'язково приносять до храму на освячення хліб і горіхи, а ще плоди з нового врожаю
Що святять на Горіховий і Хлібний Спас
Що святять на Горіховий і Хлібний Спас / Фото: Колаж: Сьогодні

Щорічно 29 серпня православні відзначають останній Третій літній Спас, який також називається Горіховий або Хлібний Спас. У цей день прийнято освячувати продукти, які потім дозволено їсти. Що належить нести до церкви, читайте в нашій статті.

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До цього дня саме дозрівали лісові горіхи ліщина, а тому свято так називалося.

Свято Горіхового Спаса встановлене в пам'ять подій, коли в Константинополь був перенесений Нерукотворний образ Христа на полотні. А тому ще одна назва дня – Спас на полотні, Нерукотворний Спас або Полотняний Спас.

Крім того, Горіховим Спасом завершується двотижневий Успенський піст, тож на нього вже не поширюється заборона скоромної їжі.

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Що святять на Горіховий Спас у церкві

  • За старих часів люди освячували в церкві льон, прядиво та полотно , які використовували не лише для виготовлення одягу, а й при лікуванні хвороб, а також ворожіннях.
  • А ось до наших днів збереглася традиція нести в храм горіхові гілки і листя для цілющих настоянок.
  • Також до церкви несуть горіхи , які після освячення можна їсти і роздавати в якості гостинців.
  • Крім ліщини на Горіховий Спас можна приносити будь-які горіхи – грецькі, арахіс, фісташки тощо.
  • Зерно і хліб нового врожаю після ритуалу освячення можна вживати в їжу.
  • За традицією люди кладуть у кошики яблука, виноград, мед та інші природні дари, черга яких уже наступила раніше, на Медовий і Яблучний Спас.
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Крім продуктів на Третій Спас перед осінню святять нові колодязі , чистять джерела, п'ють воду. Проводяться ритуали: люди обходять колодязі навкруги, начебто замикаючи теплу пору року.

У цей день прийнято пекти пироги із зерна нового врожаю. З давніх-давен господині готували на Хлібний Спас різноманітну випічку з фруктами, овочами, грибами, м'ясом і рибою. На чолі столу завжди були хліб, горіхи, мед і яблука – це головні святкові страви.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у серпні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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