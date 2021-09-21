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Осіннє рівнодення-2021: що у жодному разі не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 вересня, 17:29
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У День осіннього рівнодення не позичайте грошей і не бажайте нікому зла, якщо не хочете, щоб воно до вас повернулося
Традиції і заборони на осіннє рівнодення
Традиції і заборони на осіннє рівнодення / Фото: Unsplash

Завтра, 22 вересня , буде День осіннього рівнодення в 2021 році. Процес поглинання дня ніччю, запущений у День літнього сонцестояння, незмінний і невідворотній, і ось уже світло і темрява зрівнялися за силою і часом.

Далі день лише продовжить зменшуватися, а ось темний час доби буде зростати, аж до самого дня зимового сонцестояння, 21 грудня .

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До речі, в 2021 році осіннє рівнодення відбудеться наступного дня після вересневої повні, яке в народі отримала назву Кукурудзяний місяць. Тож після заходу Сонця ми зможемо спостерігати красивий повний Місяць .

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Які є заборони в День осіннього рівнодення , які не можна порушувати, щоб не накликати на себе неприємності, дізнайтеся в нашій статті.

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У народі цьому дню здавна приписували магічні властивості і сильну енергетику. Справа в тому, що до цього дня було приурочене велике церковне свято – Різдво Пресвятої Богородиці, яке припадає на 21 вересня.

А тому важливо подякувати вищім силам за все добре і хороше, що було у вас цьогоріч, а також помолитися, щоб воно з вами і залишалося, а всі неприємності і біди обходили стороною вас і ваших близьких.

У День осіннього рівнодення 22 вересня добре загадувати бажання, тому що енергетика дня посприяє їх виконанню.

Що не можна робити в День осіннього рівнодення 22 вересня

  • У день, коли світ і тьма рівні за часом і силою, не можна сердитися, сваритися, скандалити, конфліктувати, щоб ваше благополуччя від вас не відвернулося під впливом негативу.
  • На осіннє рівнодення важливо контролювати себе і не давати виходу поганим емоціям, інакше енергетичний баланс може переважити і зрушити в гірший бік.
  • В цей період не потрібно починати нові важливі для вас справи і проекти, тому що вони замруть на місці. Краще почекати певний час.
  • Не варто нікому і нічого позичати.
  • В жодному разі не можна ображати коханих людей, зраджувати, обманювати – ви ризикуєте втратити ці стосунки.
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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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