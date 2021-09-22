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Осіннє рівнодення-2021: головні ритуали і прикмети дня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 вересня, 06:26
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Для молодості та краси в цей день здавна вмивалися росою на світанку, а щоб гроші не переводилися, їх потрібно тричі перерахувати.
Ритуали Дня осіннього рівнодення
Ритуали Дня осіннього рівнодення / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 22 вересня, о 22 годині 21 хвилині за київським часом відбудеться осіннє рівнодення в 2021 році.

З давніх-давен дні рідкісних астрономічних явищ – рівнодення і сонцестояння – вважалися особливими і наділялися магічними властивостями.

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На які прикмети в цей день люди звертали увагу, як судили про погоду на осінь і зиму, які ритуали проводили для поліпшення життя, привернення багатства, здоров'я і краси, читайте в нашій статті.

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Ритуали Дня осіннього рівнодення

До цього дня було приурочене значиме церковне свято – Різдво Пресвятої Богородиці, яке проводилося 21 вересня. Він був присвячений збору врожаю плодів, переносу бджолиних вуликів на зимівлю, завершення польових робіт.

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Люди обов'язково ходили до церкви, молилися Божій Матері і дякували їй за щедрість, а природу – за родючість.

Потім влаштовувалися галасливі святкування з народними гуляннями і застіллями. Після цього дня народні зборища переміщалися з вулиці в будинки у вигляді посиденьок.

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У День осіннього рівнодення проводилися обряди і відбувалися ритуали на благополуччя, здоров'я, щасливе сімейне життя.

  • Дівчата до схід сонця цього дня вмивалися джерельною водою, щоб бути молодими, красивими і приворожити жениха.
  • Батьки обливали дітей прямо на порозі будинку, щоб ті росли здоровими і сильними.
  • У вогнищах гасили старий вогонь, а на його місці розпалювали новий – таким чином почався новий цикл.
  • З вогнем був пов'язаний ще один ритуал: старі речі спалювали, щоб разом з ними згоріли всі неприємності і печалі, року, що минає.
  • Якщо тричі перерахувати всі гроші, то можна розбагатіти.
  • От тільки позичати в цей день – погана прикмета.
  • Щоб бажання збулося, потрібно згадати його на вогонь. Ця стихія особливо сильна в такий день.

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Прикмети в День осіннього рівнодення

  • Яка погода на рівнодення, такою буде і вся осінь.
  • Якщо птахи летять чітко на південь – зима в цьому році буде морозною і суворою.
  • Помітили, що у верби початку опадати листя, значить, наближається морозна зима.
  • Якщо дикі тварини полиняли рано – скоро чекати холодів.
  • Чим більше ягід на горобині, тим холодніше зима.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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