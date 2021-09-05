Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Як зберігати морозиво

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Осіннє рівнодення-2021: коли відбудеться і чим цікаве

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 вересня, 19:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рівнодення в 2021 році практично збігається з вересневою повнею, тож у цей період буде дуже красивий Місяць.
Осіннє рівнодення пройде при повні
Осіннє рівнодення пройде при повні / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли буде осіннє рівнодення в 2021 році? Чим примітно це астрономічне явище восени цьогоріч? Що означає рівнодення? На які цікаві особливості варто звернути увагу? Ці та інші факти про рівнодення дізнайтеся в нашій статті.

Реклама

Читайте також:

Осіннє рівнодення-2021: точна дата і час

Щороку день осіннього рівнодення може відрізнятися на добу і випадати чи то на 22-ге, то чи на 23-тє число вересня.

Цьогоріч осіннє рівнодення відбудеться 22 вересня о 22 годині 21 хвилину за київським часом.

Примітно, що в 2021 році саме напередодні дня осіннього рівнодення, 21-го числа, відбудеться вереснева повня, яка в народі отримала назву Кукурудзяний місяць. Тож після заходу Сонця ми зможемо спостерігати красивий повний Місяць.

Що значить осіннє рівнодення: цікаві факти

  • Рівнодення восени – це момент, коли центр Сонця в своєму русі по екліптиці, видимому для Землі, перетинає небесний екватор і переходить із північної півкулі в південну.
  • У день осіннього рівнодення в Північній півкулі починається астрономічна осінь. А ось південна частина Землі, навпаки, в цей день зустрічає астрономічну весну.
  • Починаючи з найтривалішого дня літнього сонцестояння, який був 21 червня, світловий день у Північній півкулі поступово зменшується, а от тривалість ночі, навпаки – зростає. У день осіннього рівнодення ці величини ненадовго зрівняються. А далі день продовжить зменшуватися – до моменту зимового сонцестояння.
  • Як зрозуміло з назви, в рівнодення день дорівнює ночі. І за математичним підрахунками, ці періоди становлять по 12 годин, тобто по половині доби.
  • А ось за законами фізики, фактичний денний час у цей день трохи довший за ніч. Це відбувається через оптичне явище рефракції і особливості заломлення сонячних променів в атмосфері.
Реклама

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми розповідали, коли будуть магнітні бурі у вересні 2021 року: прогноз на місяць.

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Що встигнути зробити у вересні
Змінити рутину
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
30 серпня - 5 вересня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти