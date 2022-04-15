Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Переноска для котів

Зберігаємо цибулю

Гладіолус на дачі

Stop мурахам

Захищаємо город

Сушим волосся без фена
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Песах-2022: яскраві святкові картинки та привітання з єврейським Великоднем

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 квітня, 19:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні починається Песах: добрі вітання та гарні листівки
Песах: картинки, листівки та привітання
Песах: картинки, листівки та привітання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні ввечері, 15 квітня , разом із заходом сонця настає іудейське свято Песах-2022 , яке триватиме до 23 квітня Це свято також називають єврейським Великоднем.

Цей важливий для іудеїв день знаменує милість Всевишнього до єврейського народу та присвячений звільненню євреїв із 400-річного рабства.

Реклама

Якщо ваші друзі або знайомі святкують Песах, привітайте їх із цією подією. А ми підготували гарні картинки та добрі побажання у свято Песах.

Красиві вітання з Песахом у віршах

***

В праздник Песах тебя поздравляю,
Пусть Всевышний поможет тебе,
Будет счастья, здоровья без края
В твоей яркой и светлой судьбе.

Реклама

Єврейський Великдень: вітання та картинки з Песахом
Єврейський Великдень: вітання та картинки з Песахом / Фото: Depositphotos

***

Вас у свято Песах привітаю,
Бажаю щастя і добра,
Свободи, радості та сили,
Здоров'я, миру і тепла.

Хай свято світле вас кружляє
Весь тиждень і усі сім днів,
Життя хай стане красивішим,
Гуманним, добрим і благим.

Реклама

Радісні вітання та красиві картинки на Песах
Радісні вітання та красиві картинки на Песах / Фото: Depositphotos

***

На вас чекає тиждень свят,
З Песахом вас вітаю,
Миру і радості в душі
Та волі вам бажаю.

Хай буде радісной сім'я,
Вас береже Всевишній,
Вам доброти бажаю я
І щастя вашим ближнім.

Песах: ефектні листівки та привітання
Песах: ефектні листівки та привітання / Фото: Depositphotos

Песах: привітання своїми словами

***

Щиро вітаємо зі світлим святом Песах! Бажаємо, миру і добра, щоб у вашій душі ніколи не згасав вогник надії, щоб віра в краще допомагала йти по життю, щоб здорові та щасливі були ті, хто вам дорогий.

Песах: прикольні вітальні картинки
Песах: прикольні вітальні картинки / Фото: Depositphotos

***

Вітаю з Великим святом! Нехай Песах принесе мир, статки, здоров'я, радість, нові події, радісне хвилювання. Бажаю гармонії з собою та з оточуючими, світлої любові та справжнього щастя! Нехай любов наповнює вас усередині та зовні!

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у квітні 2022 року в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Святкуватимете Великдень цього року?
Коли свято?
Just do it
Дачний календар на квітень
Сприятливі дні
Лайфхак тижня
Як зняти шкіру з риби
Дізнатися
Місячний календар на тиждень
11 - 17 квітня
Вплив на життя
З ними буває непросто
Горді знаки зодіаку
Козоріг
Козоріг
Лев
Лев
Терези
Терези
1 /2
Хто ще?
Вихідні та свята у квітні
Коли відпочиваємо?
Сприятливі дні у квітні
Місячний календар фарбування
Коли фарбувати волосся?
Магнітні бурі в квітні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти