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Відчуєте приплив енергії, але бійтеся переоцінити свої можливості: астролог прогнозує на четвер, 20 січня 2022 року

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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19 січня, 18:00
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Зірки не радять завтра будувати плани та розпочинати важливі справи
/ Фото: Getty Images

Все може піти вкрив і навскіс. Хіба що короткі – на пару годин – завдання вирішаться без проблем. Зате день вдалий для дружнього спілкування, жартів та прогулянок на свіжому повітрі.

Овнам хтось завтра порадить бути серйознішим, взятися за розум. Але ви не знаєте навіщо. Справи йдуть просто і швидко, незважаючи на легковажний настрій.

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Тільцям треба розібратися в сімейних проблемах та особистих стосунках. Ви відразу ж відчуєте полегшення та приплив оптимізму.

Близнюки проведуть завтра у серйозному, діловому стані. Щоб досягти успіху, треба діяти швидко, не вагатися. У вас все вийде.

Раки потрібна підтримка чи порада. Ймовірна зустріч із родичами або розмова з близьким другом. Передбачаються витрати.

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Левам сьогодні пощастило і завтра знову пощастить. Вас чекають приємні звістки та маленькі перемоги.

Діви можуть трохи сумувати. Ви в чомусь сумніваєтеся або вас мучить певні передчуття. Незабаром ви зрозумієте, що все це дрібниці. Можливо, це станеться вже завтра.

Терези можуть розчаруватися в людині, яка раніше їм подобалася. Вони серйозно замисляться над сенсом життя.

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Скорпіони проведуть день спокійно. Їм буде можливість трохи розслабитися. Слухатимете компліменти та привітання.

Стрільці із задоволенням візьмуться за якусь відповідальну справу. Імовірні поїздки.

Козерога без проблем вийдуть із заплутаної ситуації. Бажання мають здійснитись.

Водоліям чекають покупки, а також успішне здійснення складних фінансових питань.

Риби завтра відчують приплив сил та гарного настрою. У сім'ї намічається щось приємне, позитивне.

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Ольга Дударенко
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