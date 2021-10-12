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Покрова Пресвятої Богородиці-2021: що категорично не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
12 жовтня, 11:25
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На Покрову не можна відмовляти на освідчення, тож це свято багате на весілля, яке здавна вважалося щасливим у цей день.
Важливі заборони на свято Покрови Пресвятої Богородиці
Важливі заборони на свято Покрови Пресвятої Богородиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Велике свято Покрова Пресвятої Богородиці ми щорічно святкуємо 14 жовтня . У 2021 році цей день випадає на четвер.

Це одне з найбільш улюблених і шанованих у народі свят, особливо для українців. Жінки називали його дівочим святом . Воїни завжди вважали Божу Матір своєю покровителькою, молилися їй про захист від недругів і перемозі над ворогами. А у запорізьких козаків на Покрову традиційно обирали нових старшин .

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Крім цікавих прикмет і традицій, у цей день було багато заборон, які у жодному разі не можна порушувати .

Що не можна робити на Покрову

  • Як і в інші важливі церковні дати, на Покрову не можна займатися важкою і брудною домашньою роботою : шити, в'язати, вишивати, прати, прибирати, готувати, стригти, копати, будувати тощо. Все має бути зроблено до свята, і на Покрову будинок повинен бути чисто прибраний.
  • Особливо ця заборона накладалася на жінок, тому що Покрову називали дівочим святом, і важливо було провести його в молитвах і відпочинку , а не в домашніх клопотах і суєті.
  • Незважаючи на те, що це свято, на Покрову не рекомендується пити спиртне .
  • На Покрову Пресвятої Богородиці не можна відповідати відмовою на освідчення - тому що так можна надовго залишитися в дівках. Знаючи це, хлопці без страху засилали сватів до дівчат у цей день.
  • У свято Покрови у жодному разі не можна лаятися і з'ясовувати стосунки з усіма – з родичами, знайомими, сусідами, коханими людьми. Важливо, навпаки, тримати себе в руках і всі конфлікти вирішувати мирно.
  • Також на Покрову не слід перебувати в смутку , зневірі, поганому настрої.
  • На Покрову не можна пускати в дім гостей , якщо їх зібралося троє.
  • Також у це свято заборонено давати або брати гроші в борг .
  • Якщо залишилися якісь борги, їх слід повернути, а також виконати дані обіцянки .

Раніше ми публікували докладний календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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