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Покрова Пресвятої Богородиці-2021: дата, історія і значення свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 вересня, 12:54
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Покрова Пресвятої Богородиці у 2021 році в Україні традиційно буде вихідною, тому що вона збігається з державним святом
Коли святкуємо Покрову Пресвятої Богородиці
Коли святкуємо Покрову Пресвятої Богородиці / Фото: Колаж: Сьогодні

В середині осені, крім Дня захисників і захисниць України, ми відзначаємо ще одне найважливіше для нашої країни свято – Покрову Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії .

Яка історія у цього православного свята, що воно означає і чому в народі так шанується Покрова, читайте в нашій статті.

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Коли Покрова Пресвятої Богородиці у 2021 році

Щороку 14 жовтня православні відзначають велике неперехідне православне свято – Покрову Пресвятої Богородиці.

В Україні до дати Покрови приурочене інше державне свято – День захисників і захисниць України, який є офіційним вихідним. А значить, Покрова – це теж вихідний день .

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У 2021 році свято випадає на четвер, середину робочого тижня. Однак для більш комфортного святкування український уряд запропонував перенесення робочого дняз п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня .

Отже, ми отримаємо довгі вихідні, які триватимуть чотири дні поспіль – з четверга, 14 жовтня, до неділі, 17 жовтня . При цьому робочий час у день напередодні свята, 13 жовтня, буде скорочено на 1 годину .

Покрова Пресвятої Богородиці: історія свята

Ще одна значуща для українців дата, яку пов'язують зі святом Покрови – це День українського козацтва .

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І для цього є підстави, тому що козаки завжди вважали Божу Матір своєю покровителькою і заступницею , молилися їй про захист від недругів і перемогу над ворогами. А у запорізьких козаків цей день був великим святом: на Покрову традиційно обирали нових старшин .

Саме свято Покрови – одне із шанованих і улюблених в народі. Воно було встановлене православною церквою в пам'ять явлення Богородиці у Влахернському храмі.

Його історія бере початок з подій 910 року , які відбулися в Константинополі. У той час грецьке місто було під облогою кочового племені сарацинів.

Жителі міста весь час перебували в молитвах Богородиці про порятунок. Одного разу, під час всеношної молитви в храмі святому Андрію Блаженному і його учневі Епіфанію було видіння . Вони побачили Пресвяту Богородицю, яка прийшла до них по повітрю.

Божа Матір з'явилася їм у ясному сяйві і білому покрові в супроводі небесних ангелів зі святими Іоанном Хрестителем та Іваном Богословом.

Пресвята Діва помолилася разом із віруючими, а потім зняла зі своєї голови блискуче білосніжне покривало і простягнула його над усіма людьми , які були в храмі. Це був знак заступництва і захисту Богородиці від усіх ворогів – видимих і невидимих.

Це видіння підбадьорило людей, надало їм сил у нерівній боротьбі з противником, і незабаром вони здобули перемогу . Вороги втекли, а місто було врятовано.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували місячний календар на жовтень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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