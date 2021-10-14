Покрова Пресвятої Богородиці-2021: тематичні картинки і привітання

У світле і радісне свято Покрови привітайте всіх рідних, коханих людей, близьких, друзів і побажайте заступництва Божої Матері.

Покров Пресвятої Богородиці: привітання, картинки і листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 14 жовтня, велике православне й улюблене народне свято – Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

Цей день присвячений Божій Матері, яка явилася людям, які молилися, і врятувала ціле місто, укривши своїм білосніжним сяючим омофором. У цей святковий день люди бажають одне одному світлої віри, благополуччя, радості, Божої благодаті, і щоб Пресвята Діва завжди оберігала від хвороб і негараздів.

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Обов'язково привітайте рідних і близьких людей, а ми підготували для вас найкращі листівки, вірші, побажання та тематичні картинки з Покровою Пресвятої Богородиці.

Красиві привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у віршах

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В день Покрова Святой Богородицы

Сила веры пускай приумножится,

Пусть молитва приносит отраду,

Пусть вас любят и вам будут рады.

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Картинки і Листівки з Покровом Пресвятої Богородиці / Фото: Колаж: Сьогодні

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Не растерять тепло души,

Людьми родными дорожить,

Жить в добром здравии желаю

И с днем Покрова поздравляю.

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Покров Пресвятої Богородиці: малюнки й вірші / Фото: Bipbap

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Пусть Богородица покровом

Своим от горя защитит,

Чтоб были в доме все здоровы,

И жили дружно, без обид.

Пусть дети в мире подрастают,

Не будет зла в душе у них,

А Богоматерь Пресвятая

Следит, чтоб смех их не затих.

Картинки і листівки з Покровом Пресвятої Богородиці / Фото: Колаж: Сьогодні

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Покров Пресвятой Богородицы –

Для вас поздравления готовы,

Пускай вам грустить не приходится,

Все дни проводить вам с любовью

Пускай добро сердцем укроется,

Тепла вам желаем и мира,

Пусть счастьем глаза ваши полнятся,

Успех будет очень обширен!

Листівки та картинки на Покров Пресвятої Богородиці / Фото: Bipbap

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Желаю, чтобы Божья Мать

Тебя всегда оберегала,

Чтоб не дала тебе страдать

И благодатью покрывала.

Чтоб светлый ангел вместе с ней

Ответил на твои молитвы,

Дарил побольше теплых дней

И поддержал в житейских битвах.

Покров Пресвятої Богородиці привітання, картинки і листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Привітання з Покровоюм Пресвятої Богородиці в прозі

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У свято Покрови Пресвятої Богородиці щиро бажаю тобі вибрати рівну дорогу і йти нею під добрим знаком небес. Бажаю щедрості душі і чуйності серця, щасливого кохання і незмінного блага життя. Нехай Пресвята Богородиця захистить тебе від хвороб, заздрості і бід.

Картинки зі святом Пресвятої Богородиці / Фото: Bipbap

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Нехай Покрова Пресвятої Богородиці принесе добру надію і світлу радість у вашу сім'ю. Бажаю вам сховатися від бур і негод під Божим покровом. Живіть праведно і щасливо. Нехай у вашій душі завжди буде віра. Бажаю благополуччя в родині і миру в домі.

Листівки та картинки на Покров Пресвятої Богородиці / Фото: Колаж: Сьогодні

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Вітаємо з радісним, світлим і добрим святом – Покровом Пресвятої Богородиці! Нехай ваші молитви завжди будуть почуті, нехай вас і ваших близьких ніколи не підводить здоров'я і віра в світле майбутнє. Зі святим святом!

Дивіться відео: Покрова – історія свята і традиції

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці-2021.