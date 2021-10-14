Покрова Пресвятої Богородиці-2021: тематичні картинки і привітання

Сьогодні, 14 жовтня, велике православне й улюблене народне свято – Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.
Цей день присвячений Божій Матері, яка явилася людям, які молилися, і врятувала ціле місто, укривши своїм білосніжним сяючим омофором. У цей святковий день люди бажають одне одному світлої віри, благополуччя, радості, Божої благодаті, і щоб Пресвята Діва завжди оберігала від хвороб і негараздів.
Обов'язково привітайте рідних і близьких людей, а ми підготували для вас найкращі листівки, вірші, побажання та тематичні картинки з Покровою Пресвятої Богородиці.
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Красиві привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у віршах
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В день Покрова Святой Богородицы
Сила веры пускай приумножится,
Пусть молитва приносит отраду,
Пусть вас любят и вам будут рады.
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Не растерять тепло души,
Людьми родными дорожить,
Жить в добром здравии желаю
И с днем Покрова поздравляю.
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Пусть Богородица покровом
Своим от горя защитит,
Чтоб были в доме все здоровы,
И жили дружно, без обид.
Пусть дети в мире подрастают,
Не будет зла в душе у них,
А Богоматерь Пресвятая
Следит, чтоб смех их не затих.
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Покров Пресвятой Богородицы –
Для вас поздравления готовы,
Пускай вам грустить не приходится,
Все дни проводить вам с любовью
Пускай добро сердцем укроется,
Тепла вам желаем и мира,
Пусть счастьем глаза ваши полнятся,
Успех будет очень обширен!
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Желаю, чтобы Божья Мать
Тебя всегда оберегала,
Чтоб не дала тебе страдать
И благодатью покрывала.
Чтоб светлый ангел вместе с ней
Ответил на твои молитвы,
Дарил побольше теплых дней
И поддержал в житейских битвах.
Привітання з Покровоюм Пресвятої Богородиці в прозі
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У свято Покрови Пресвятої Богородиці щиро бажаю тобі вибрати рівну дорогу і йти нею під добрим знаком небес. Бажаю щедрості душі і чуйності серця, щасливого кохання і незмінного блага життя. Нехай Пресвята Богородиця захистить тебе від хвороб, заздрості і бід.
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Нехай Покрова Пресвятої Богородиці принесе добру надію і світлу радість у вашу сім'ю. Бажаю вам сховатися від бур і негод під Божим покровом. Живіть праведно і щасливо. Нехай у вашій душі завжди буде віра. Бажаю благополуччя в родині і миру в домі.
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Вітаємо з радісним, світлим і добрим святом – Покровом Пресвятої Богородиці! Нехай ваші молитви завжди будуть почуті, нехай вас і ваших близьких ніколи не підводить здоров'я і віра в світле майбутнє. Зі святим святом!
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