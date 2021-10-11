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Покрова Пресвятої Богородиці: головні традиції і прикмети свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
11 жовтня, 16:09
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Які цікаві прикмети 14 жовтня, на свято Покрови Пресвятої Богородиці, розкажуть про майбутнє і якою буде прийдешня зима
Традиції і прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці
Традиції і прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці / Фото: Колаж: Сьогодні

14 жовтня, в четвер, у православній церкві відзначається неперехідне велике свято Покрова Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії.

У народі це одне з найбільш шанованих свят. А для українців воно має особливе значення, тому що йому приурочені День українського козацтва , а також День захисників і захисниць України , який є державним святом і вихідним днем.

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Великої кількості традицій і обрядів дотримувалися в це свято. А деякі збереглися і до наших днів. Також на 14 жовтня люди уважно спостерігали за природою і за прикметами робили прогноз, якою буде осінь і майбутня зима.

Народні традиції на Покров Пресвятої Богородиці

  • На Покрову вважалося, що осінь із зимою зустрічаються, а тому всі роботи були пов'язані із завершенням осінніх робіт і підготовкою до зими .
  • Назва свята у людей викликала асоціації з першим снігом . Найчастіше він уже міг випасти на землю в середині осені, задовго до початку зими, і покрити її, наче хусткою. Тому сяючі ризи Божої Матері порівнювали зі сніговим білосніжним покривалом.
  • У це свято наші предки обов'язково всією сім'єю йшли до храму на службу , ставили свічки і молилися іконі Покрови Пресвятої Богородиці. Святу Марію просили, насамперед, про заступництво, допомогу, здоров'я і зцілення, а також про достаток і благополуччя.
  • Незаміжні дівчата в цей день просили Богородицю послати їм нареченого і щасливе сімейне життя.
  • З дня Покрови вже починалися приморозки , і до цього часу люди поспішали завершити всі польові роботи. Худобу ставили на зиму в стійла, утеплювали споруди і будинки, починали топити печі.
  • На зміну вуличним роботам у жінок з'являлися домашні клопоти і рукоділля, а народні гуляння з піснями і ворожіннями переміщалися в будинки на вечірні посиденьки . Також починалася активна підготовка до осінніх весіль.
  • День Покрови Пресвятої Богородиці здавна вважався одним із найбільш сприятливих періодів для початку весіль, Недарма символ чистоти і невинності нареченої – біла покрова у вигляді весільної фати.
  • Як і в інші великі свята, на Покрову не займалися серйозною і брудною роботою .

Прикмети на свято Покрови 14 жовтня

  • Одна з головних народних прикмет свідчить: чим більше снігу буде на Покрову, тим більше весіль зіграють цьогоріч.
  • Незаміжні дівчата намагалися дотримуватися цікавої прикмети про нареченого: якщо на Покрову добре повеселитися , незабаром зустрінеться гідний суджений.
  • Погана прикмета на Покров – позичати гроші.
  • Якщо господиня напече багато млинців , то вдома буде тепло навіть у люті морози.
  • За народними спостереженнями: яка Покрова – така й зима .
  • Звідки в день Покрови дме вітер , з того боку прийдуть перші морози.
  • Якщо на Покрову відлітають журавлі , зима буде ранньою і холодною.

Ікона Покрови Пресвятої Богородиці: молитва

Ікона "Покров Пресвятої Богородиці"
Ікона "Покров Пресвятої Богородиці" / Фото: wikipedia.org

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Царице моя Преблага, надіє моя Пресвята Богородице, пристановище сиріт і подорожніх заступнице, скорботних радосте, покривджених покровителько, бачиш мою біду, бачиш мою скорботу, звідусіль спокуси надходять, а захисту не маю. Ти ж Сама допоможи мені як немічному, управи мене як подорожнього; кривду мою знаєш, розріши її як хочеш, бо я не маю іншої помочі, крім Тебе, ні іншої заступниці, ні благої утішительки, тільки Тебе, о Богомати; охорони мене і покрий мене на віки віків. Амінь.

Раніше ми розповідали, що подарувати на День захисників і захисниць України-2021.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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