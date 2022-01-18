Повний місяць та Місяць без курсу – астрокалендар на 18 січня

Важливі з погляду астрологів дані про розташування світил на сьогодні ми зібрали разом

Сьогодні вівторок, день Марсу. Ось які важливі небесні явища враховуватимуться у гороскопі на сьогодні.

О 17:26 Уран у Тельці змінює рух на прямий (кінець періоду ретроградного Урану)

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О 20:49 висхідний місячний вузол (крапка на орбіті Місяця) залишає знак Близнюків і вступає на знак Тельця. Одночасно протилежна точка – низхідний місячний вузол – залишає знак Стрільця і ​​входить у знак Скорпіона.

Сьогодні – повний місяць! Точний час сьогодення – 1:48.

17 місячний день розпочнеться о 16:43

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Місяць без курсу з 1:48 до 6:03

О 6:02 Місяць вступив на знак Лева

Сонце у Козерозі

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Схід Сонця – 7:56

Захід – 16:20

Точний час розрахований для Києва.

Це особливо важливо для моментів сходу та заходу Сонця, а також для календаря місячних днів.

Ще один місячний день починається зі сходом Місяця, а цей момент можна розрахувати з урахуванням довготи та широти конкретного місця на землі.

Оскільки Київ та Одеса – приблизно на одній довготі, час початку місячних днів для цих двох міст практично збігається.

А ось для інших міст та регіонів точний час може відрізнятись. Для таких міст, як Харків, Львів або Ужгород, різниця в часі може виявитися досить істотною – до 35 хвилин.

Час не залежить від регіону для таких даних, як Місяць без курсу, перехід Сонця, Місяця або планет в інший знак Зодіаку, фази Місяця.

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