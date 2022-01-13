Посівалки для дітей та дорослих: найкращі тексти, які просто запам'ятати

Велика добірка яскравих картинок, вітальних листівок, прикольних посівалок для дітей і дорослих російською та українською мовами

Посівалки на Старий Новий рік 2022: яскраві картинки, листівки та популярні тексти / Фото: Колаж: Сьогодні

Усі ми від душі наколядувалися на Різдво, а в Щедрий вечір нащедрувалися. Тепер настає Старий Новий рік 2022 і час ритуалу засівання.

З раннього ранку 14 січня можна вирушати в дорогу по гостях із зерном, рукавицями та піснями-посівалками.

Реклама

А щоб ви точно знали, що потрібно бажати рідним, близьким, друзям і знайомим людям, ми зібрали найкращі пісні-посівалки російською та українською мовами, веселі, добрі, прикольні посівалки для дорослих, короткі посівалки для дітей.

Найкращі пісні-посівалки на Старий Новий рік 14 січня

***

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и старый Новый Год -

Пусть добро он принесет!

Мы желаем по старинке:

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонке,

Блюдце молока – котенку,

Горсть пшеницы – петушку,

Красну девку – женишку,

Деток малых – папе с мамой,

Бабушке – внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

Реклама

Гарні посівалки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

Реклама

Веселі посівалки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

***

Сеем-веем, посеваем,

С Новым Годом поздравляем,

Открывайте сундучки,

Доставайте пятачки.

Сучасні прикольні посівалки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На щастя, на здоров’я на Новий рік,

Щоб краще родило як торік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб у вас, християни, голова не боліла!

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Добрі посівалки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

***

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм,засіваєм,

з Новим Роком вас вітаєм!

Старий Новий рік: красиві посівалки / Фото: pinterest

***

Открывайте ворота!

И пускайте нас сюда!

Посеваем, засеваем,

И добра вам всем желаем!

Пусть же этот Новый год

Только радость принесет!

Щедрые запасы хлеба,

Супа сытного к обеду!

Принимайте поздравления,

Божьего Благославления!

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

Найкращі посівалки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

Рожь, пшеница пусть уродится,

Счастье в доме пусть поселится!

Популярні посівалки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

***

Сієм, сієм, посіваєм,

щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

щоб ви всі були багаті,

щоб лежали на столі

паляниці немалі,

щоб були у вас ковбаси,

та побільше сала й м’яса,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

Посівалки на Старий Новий рік: короткі тексти / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, що не можна робити на Старий Новий рік 13 та 14 січня.