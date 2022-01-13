Посівалки для дітей та дорослих: найкращі тексти, які просто запам'ятати

Усі ми від душі наколядувалися на Різдво, а в Щедрий вечір нащедрувалися. Тепер настає Старий Новий рік 2022 і час ритуалу засівання.
З раннього ранку 14 січня можна вирушати в дорогу по гостях із зерном, рукавицями та піснями-посівалками.
А щоб ви точно знали, що потрібно бажати рідним, близьким, друзям і знайомим людям, ми зібрали найкращі пісні-посівалки російською та українською мовами, веселі, добрі, прикольні посівалки для дорослих, короткі посівалки для дітей.
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Найкращі пісні-посівалки на Старий Новий рік 14 січня
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Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и старый Новый Год -
Пусть добро он принесет!
Мы желаем по старинке:
Плодовитости – скотинке,
Теплой будки – собачонке,
Блюдце молока – котенку,
Горсть пшеницы – петушку,
Красну девку – женишку,
Деток малых – папе с мамой,
Бабушке – внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!
***
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
***
Сеем-веем, посеваем,
С Новым Годом поздравляем,
Открывайте сундучки,
Доставайте пятачки.
***
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На щастя, на здоров’я на Новий рік,
Щоб краще родило як торік,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб у вас, християни, голова не боліла!
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
***
Нас послав Святий Василь
засівати в заметіль,
й особливий дав наказ,
щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
На кохання сієм мак,
сієм жито на добро,
а для сміху ось пшоно,
на здоров’я вам овес,
щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
сієм вам пшеницю-хліб!
Сієм, сієм,засіваєм,
з Новим Роком вас вітаєм!
***
Открывайте ворота!
И пускайте нас сюда!
Посеваем, засеваем,
И добра вам всем желаем!
Пусть же этот Новый год
Только радость принесет!
Щедрые запасы хлеба,
Супа сытного к обеду!
Принимайте поздравления,
Божьего Благославления!
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
***
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
Рожь, пшеница пусть уродится,
Счастье в доме пусть поселится!
***
Сієм, сієм, посіваєм,
щастя-долі вам бажаєм!
У щасливій вашій хаті,
щоб ви всі були багаті,
щоб лежали на столі
паляниці немалі,
щоб були у вас ковбаси,
та побільше сала й м’яса,
і млинці, і пиріжки,
і пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
і щасливі, і веселі!
Раніше ми розповідали, що не можна робити на Старий Новий рік 13 та 14 січня.