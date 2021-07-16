Привітання з Днем бухгалтера 2021: гарні вірші, картинки і побажання

Сьогодні, 16 липня, відзначається День бухгалтера в Україні. Обов'язково привітайте всіх бухгалтерів, а також фінансистів, статистів, аналітиків, економістів з їх професійним святом. А ми підготували для вас красиві привітання з Днем бухгалтера 2021 в прозі, віршах, малюнках і смс.
Щиросердечні вітання з Днем бухгалтера в прозі
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Вітаємо з професійним святом всіх наших улюблених бухгалтерів і бажаємо вам удачі у вашій нелегкій роботі, дружби і злагоди в колективі, нових звершень, успішного втілення планів у життя, душевної гармонії і здоров'я.
З Днем бухгалтера: прикольні поздоровлення у віршах
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С Днем бухгалтера! Пусть цифры во всех строчках,
Словно птички на ветвях в саду, поют,
Пусть сойдется до копейки все, до точки,
И отчеты только радость принесут!
Пусть начальник тебя ценит и лелеет,
И существенно повысит твой оклад,
Пусть бухгалтерское счастье тебе светит,
И отчетов боги пусть к тебе благоволят!
День бухгалтера 2021: позитивні привітання в прозі
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Вітаю вас з Днем бухгалтера і бажаю стабільності, надійності і гідної зарплати в роботі, а також радості, тепла і спокою в особистому житті!
Привітання з днем бухгалтера: прикольні смс
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Желаю всем бухгалтерам страны
Успехов и карьерных достижений!
Подсчеты ваши будут пусть точны,
И обязательных зарплатных повышений!
День бухгалтера: привітання своїми словами
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Вітаємо з Днем бухгалтера! Бажаємо, щоб життєвий баланс ваших заповітних бажань завжди сходився з розміром ваших матеріальних і фізичних можливостей, сальдо завжди було позитивним, а любов з кожним днем тільки додавалася!
Найкращі привітання з Днем бухгалтера в віршах
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Пусть в бухгалтерии всегда
Тебе сопутствует успех!
Нет кропотливее труда,
Но ты считаешь лучше всех!
Желаю сделать все отчеты
И дебит с кредитом свести!
И отдохнуть уж от работы,
Чтоб силы новые найти!
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
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