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Привітання з Днем Незалежності українською мовою

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
24 серпня, 05:05
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Вітаємо з головним державним святом – Днем Незалежності України: красиві, патріотичні вірші і побажання
Привітання з Днем Незалежності
Привітання з Днем Незалежності / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 24 серпня, вся країна відзначає державне свято – 30-річчя Дня Незалежності України. Ми вітаємо всіх з цією ювілейною датою. А ще ми підготували для вас гарні, добрі, яскраві і мелодійні привітання з Днем Незалежності українською мовою.

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День Незалежності: привітання і вірші українською мовою

Привітання з Днем Незалежності України: вірші українською мовою

* * *

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Наша славна Україна,
Наше щастя і наш рай,
Чи на світі є країна
Ще миліша за наш край?
І в щасливі й злі години
Ми для неї живемо.
На Вкраїні й для Вкраїни
Будем жити й помремо.

З Днем Незалежності України
З Днем Незалежності України / Фото: Pinterest

Патріотичні вірші в День Незалежності України

***

Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.

До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:
Стоять твої вірні сини навкруги
З шаблями в руках на сторожі.

Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити і вмерти з тобою,
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!

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З Днем Незалежності України
З Днем Незалежності України / Фото: Pinterest

З Днем Незалежності України: короткі смс

***

Красивий, щедрий, рідний край
І мова наша солов’їна
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься Україна

З Днем Незалежності України: акровірш

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***

У всіх людей одна святиня,
К уди не глянь, де не спитай,
Р ідніша їм своя пустиня.
А ніж земний в чужині рай.
Ї м красить все їх рідний край
Н ема без кореня рослини,
А нас, людей ,без Батьківщини.

З Днем Незалежності України
З Днем Незалежності України / Фото: Pinterest

Побажання в День Незалежності України

***

Любіть Україну, як сонце, любіть,
Як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.

З Днем Незалежності України
З Днем Незалежності України / Фото: Pinterest

Короткі вірші в День Незалежності України

***

Зацвітає калина,
Зеленіє ліщина,
Степом котиться диво-луна,
Це моя Україна,
Це моя Батьківщина,
Що, як тато і мама, одна.

З Днем Незалежності України
З Днем Незалежності України / Фото: Pinterest

З Днем Незалежності: вірші про Україну

***

Ми дуже любимо наш край,
І любим Україну,
Її лани, зелений гай,
В саду рясну калину.
Там соловейко навесні
Співає між гілками:
Та й ми співаємо пісні –
Змагається він з нами!

Слова любові і поваги до України в свято

***

Щоб довелося мандрувати –
Піти по рідній всій землі:
У кожне місто завітати,
У кожнім побувать селі, -
То навіть би за сотню років
Цього б не встигли ми зробить:
Простори в нас такі широкі,
А міст і сіл – що не злічить!

Дивіться відеотест на незалежність на честь 30-річчя незалежності України:

Раніше ми розповідали про вихідні дні та свята в серпні 2021 року в Україні: детальний календар.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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