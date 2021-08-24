День Незалежності України-2021: привітання, вірші, картинки і листівки

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають найбільше державне свято – День Незалежності України-2021. Не забудьте привітати всіх своїх найдорожчих і близьких людей – надішліть вірші і барвисті листівки.
Привітання з Днем Незалежності українською мовою
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Ми зібрали для вас короткі привітання з Днем Незалежності України-2021: смс-повідомлення, вірші, а також цікаві листівки та ексклюзивні картинки.
Привітання з Днем Незалежності України-2021: картинки, листівки, вірші
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Независимость – сладкое слово,
Но за нее проливается кровь.
Это праздник единства народа,
Это к Родине милой любовь!
Поздравляю тебя с этим праздником,
И желаю свободы и радости.
Жить в любимой единой стране,
Мощной, крепкой – до самой старости!
С Днем Независимости!
***
Разными курсами мечутся лодочки -
Гордый Титаник уходит ко дну.
Стукнем стаканами, полными водочки -
Выпьем за Родину. Все же одну.
***
Пожелаем Украине,
Чтоб жила она отныне,
В счастье, радости, любви,
Не мешали ей цвести!
Чтоб собрали урожай,
Испекли бы каравай,
Чтобы жили — не тужили,
Вкусно ели, сладко пили!
Чтоб свободу дали нам,
Да не с ложью пополам —
Настоящую, хмельную,
Стоит биться за такую!
***
Поздравляем Украину,
И желаем в именины:
Независимости больше,
В мирном мире жить подольше!
Власти грамотной и мудрой,
Демократии не скудной,
Чтоб народ не голодал,
Не скулил и не роптал!
Чтоб работы было много,
Чтобы ровные дороги,
Чтобы люди богатели,
В Украине жить хотели!
С Днем Независимости!
З Днем Незалежності України-2021: ефектні листівки і привітання в прозі своїми словами
***
Не вправе нынче промолчать я:
Не зря свобода нам дана!
С Днем Независимости, братья
Да здравствует моя страна!
***
В День Независимости я
Стране желаю возродиться,
И чтобы каждая семья
Имела шанс к мечте стремиться,
Хочу я счастья пожелать
Всем настоящим патриотам,
И никогда не унывать,
И справиться с любой заботой!
С Днем Независимости!
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