Лайфхакер
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України

Як вибрати диню

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

День Незалежності України-2021: привітання, вірші, картинки і листівки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
24 серпня, 10:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Короткі, красиві і найоригінальніші привітання зі святом 24 серпня у віршах, картинках і листівках
День Незалежності: яскраві листівки, найкращі привітання, картинки і вірші
День Незалежності: яскраві листівки, найкращі привітання, картинки і вірші / Фото: Depositphotos

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають найбільше державне свято – День Незалежності України-2021. Не забудьте привітати всіх своїх найдорожчих і близьких людей – надішліть вірші і барвисті листівки.

Реклама

Читайте також:

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Ми зібрали для вас короткі привітання з Днем Незалежності України-2021: смс-повідомлення, вірші, а також цікаві листівки та ексклюзивні картинки.

Привітання з Днем Незалежності України-2021: картинки, листівки, вірші

***
Независимость – сладкое слово,
Но за нее проливается кровь.
Это праздник единства народа,
Это к Родине милой любовь!
Поздравляю тебя с этим праздником,
И желаю свободы и радости.
Жить в любимой единой стране,
Мощной, крепкой – до самой старости!
С Днем Независимости!

Реклама

День Незалежності України: привітання
День Незалежності України: привітання / Фото: Pixabay

***
Разными курсами мечутся лодочки -
Гордый Титаник уходит ко дну.
Стукнем стаканами, полными водочки -
Выпьем за Родину. Все же одну.

День Незалежності України: привітання
День Незалежності України: привітання / Фото: Pixabay

***
Пожелаем Украине,
Чтоб жила она отныне,
В счастье, радости, любви,
Не мешали ей цвести!
Чтоб собрали урожай,
Испекли бы каравай,
Чтобы жили — не тужили,
Вкусно ели, сладко пили!
Чтоб свободу дали нам,
Да не с ложью пополам —
Настоящую, хмельную,
Стоит биться за такую!

Привітання з Днем Незалежності України
Привітання з Днем Незалежності України / Фото: Pixabay

Реклама

***
Поздравляем Украину,
И желаем в именины:
Независимости больше,
В мирном мире жить подольше!
Власти грамотной и мудрой,
Демократии не скудной,
Чтоб народ не голодал,
Не скулил и не роптал!
Чтоб работы было много,
Чтобы ровные дороги,
Чтобы люди богатели,
В Украине жить хотели!
С Днем Независимости!

Читайте також:

День Незалежності України: привітання
День Незалежності України: привітання / Фото: Pixabay

***
Не вправе нынче промолчать я:
Не зря свобода нам дана!
С Днем Независимости, братья
Да здравствует моя страна!

День Незалежності України: привітання
День Незалежності України: привітання / Фото: Pixabay

Реклама

***
В День Независимости я
Стране желаю возродиться,
И чтобы каждая семья
Имела шанс к мечте стремиться,
Хочу я счастья пожелать
Всем настоящим патриотам,
И никогда не унывать,
И справиться с любой заботой!
С Днем Независимости!

Дивіться відеотест на незалежність на честь 30-річчя незалежності України:

Раніше ми розповідали, з чим носити вишиванку в День Незалежності: 4 способи в етно-стилі.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як не згоріти на пляжі
Прості лайфхаки
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
23 - 29 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти