Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Як доглядати за орхідеєю

Як не згоріти на пляжі

Як вигідно шопитися

Як заготувати сік

Як розносити взуття

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Привітання з днем народження сестрі: яскраві картинки, листівки, вірші і побажання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 серпня, 18:49
Копіювати лінк
Адресуйте рідній іменинниці найтепліші, радісні, велелюбні, сонячні і прикольні побажання в день народження
Привітання з днем народження сестрі
Привітання з днем народження сестрі / Фото: Unsplash

В свято вашої рідної і близької людини ми приєднуємося до найщиріших, добрих побажань і пропонуємо вам красиві, милі та прикольні привітання з днем народження для сестри.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни й оригінальні продукти.

Читайте також:

Привітання з днем народження для сестри: листівки, картинки, проза, вірші, смс

Найкращі привітання з днем народження сестрі у віршах

С днем рождения поздравляю
Тебя, милая сестра.
В этот день тебе желаю,
Чтоб всё было у тебя:

Красота, здоровье, силы,
Риск, удача и успех.
Чтобы все тебя любили,
Чтоб звучал почаще смех.

Чтобы были в жизни цели,
Чтобы ты достигла их,
Чтоб мечты не заржавели.
Счастья в жизни каждый миг!

Привітання з днем народження сестрі
Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Іменини сестри: ефектне привітання у віршах

***

Сестричка милая моя,
С днем рождения тебя!
Я желаю море роз,
Самых лучших в мире грез,
Жизни сказочной, красивой.
Быть тебе всегда счастливой!

Королевой будь, родная,
Ты царица неземная!
Самой лучшей на Земле
Я желаю быть тебе!
С днем рождения тебя,
Сестра милая моя!

Привітання з днем народження сестрі
Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Читайте також:

Добрі привітання з днем народження для сестри в прозі

***

Мила сестро, вітаю тебе з днем твого народження! Рідній людині хочеться побажати набагато більшого, від щирого серця. Бажаю тобі багато яскравих моментів у житті, поваги до себе, благополуччя і спокою в твій дім! Нехай здоров'я тебе не підводить, і все, про що мовчиш, збудеться. Рідна, хочеться, щоб тебе завжди оточували тільки добрі люди, адже іншого ти не заслуговуєш. Будь щаслива!

Привітання з днем народження сестрі
Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Позитивне привітання з іменинами сестрі у віршах

***

Дорогая моя сестренка,
Поздравляю тебя с днем рождения!
Пусть всегда в душе сияет солнце,
И хорошим будет настроение!

Пусть во всем сопутствует удача,
Исполняются заветные мечты,
Я желаю тебе в жизни счастья,
Радости, здоровья и любви!

Привітання з днем народження сестрі
Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Іменини сестри: привітання своїми словами

***

Дорога сестричко, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі щастя, здоров'я, любові, побільше посмішок, щоб твої очі завжди іскрилися щастям, а все мрії здійснилися! Нехай всі жалі залишаться позаду, а радість завжди відкриватиме перед тобою двері!

Привітання з днем народження сестрі
Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Прикольне привітання сестрі в день народження

***

Тебе желаю я, сестра,
Побольше всякого добра:
Любви, здоровья, счастья, дружбы
И прочего, что в жизни нужно!

А к этому всему в придачу
Пусть прибавляется удача.
Желаю, чтоб тебе везло,
Всем неприятностям назло!

Привітання з днем народження сестрі
Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

Нагадаємо, раніше ми публікували красиві привітання з днем народження жінці у віршах, прозі і смс.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як продовжити ефект засмаги
Прості лайфхаки
Місячний календар на тиждень
2 - 8 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути
Привітання на усі випадки життя
Для справжніх кулінарів
Більше хаків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти