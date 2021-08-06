Привітання з днем народження сестрі: яскраві картинки, листівки, вірші і побажання

В свято вашої рідної і близької людини ми приєднуємося до найщиріших, добрих побажань і пропонуємо вам красиві, милі та прикольні привітання з днем народження для сестри.
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Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах
Привітання з днем народження для сестри: листівки, картинки, проза, вірші, смс
Найкращі привітання з днем народження сестрі у віршах
С днем рождения поздравляю
Тебя, милая сестра.
В этот день тебе желаю,
Чтоб всё было у тебя:
Красота, здоровье, силы,
Риск, удача и успех.
Чтобы все тебя любили,
Чтоб звучал почаще смех.
Чтобы были в жизни цели,
Чтобы ты достигла их,
Чтоб мечты не заржавели.
Счастья в жизни каждый миг!
Іменини сестри: ефектне привітання у віршах
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Сестричка милая моя,
С днем рождения тебя!
Я желаю море роз,
Самых лучших в мире грез,
Жизни сказочной, красивой.
Быть тебе всегда счастливой!
Королевой будь, родная,
Ты царица неземная!
Самой лучшей на Земле
Я желаю быть тебе!
С днем рождения тебя,
Сестра милая моя!
Добрі привітання з днем народження для сестри в прозі
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Мила сестро, вітаю тебе з днем твого народження! Рідній людині хочеться побажати набагато більшого, від щирого серця. Бажаю тобі багато яскравих моментів у житті, поваги до себе, благополуччя і спокою в твій дім! Нехай здоров'я тебе не підводить, і все, про що мовчиш, збудеться. Рідна, хочеться, щоб тебе завжди оточували тільки добрі люди, адже іншого ти не заслуговуєш. Будь щаслива!
Позитивне привітання з іменинами сестрі у віршах
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Дорогая моя сестренка,
Поздравляю тебя с днем рождения!
Пусть всегда в душе сияет солнце,
И хорошим будет настроение!
Пусть во всем сопутствует удача,
Исполняются заветные мечты,
Я желаю тебе в жизни счастья,
Радости, здоровья и любви!
Іменини сестри: привітання своїми словами
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Дорога сестричко, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі щастя, здоров'я, любові, побільше посмішок, щоб твої очі завжди іскрилися щастям, а все мрії здійснилися! Нехай всі жалі залишаться позаду, а радість завжди відкриватиме перед тобою двері!
Прикольне привітання сестрі в день народження
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Тебе желаю я, сестра,
Побольше всякого добра:
Любви, здоровья, счастья, дружбы
И прочего, что в жизни нужно!
А к этому всему в придачу
Пусть прибавляется удача.
Желаю, чтоб тебе везло,
Всем неприятностям назло!
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Нагадаємо, раніше ми публікували красиві привітання з днем народження жінці у віршах, прозі і смс.