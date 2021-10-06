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Привітання з хрестинами: яскраві картинки, листівки, вірші і побажання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 жовтня, 18:56
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Побажайте дитині у день хрещення доброго ангела-хранителя, довгого і щасливого життя, міцного здоров'я та удачі
Привітання з хрестинами
Привітання з хрестинами / Фото: Колаж: Сьогодні

Хрестини дитини – важлива й урочиста подія в її житті. Адже в цей момент вона на все життя набуває свого ангела-хранителя. Адресуйте хрещенику або хрещениці добрі, теплі, радісні, побажання в день хрещення.

А ми приєднуємося до найщиріших і найкращих побажань і пропонуємо вам красиві, милі і позитивні привітання з днем хрещення дитини в прозі і віршах.

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Добрі привітання з хрестинами у прозі

***

Вітаємо з крестинами! Нехай Ангел Хранитель завжди оберігає малюка і веде по життю найяснішою дорогою. Нехай у його житті будуть тільки щасливі моменти і вдалі дні!

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Красиві привітання з хрестинами / Фото: pinterest
Красиві привітання з хрестинами / Фото: pinterest

***

Вітаю з крестинами дитини! Нехай Господь подарує їй довге життя, щасливу долю, міцне здоров'я і поступливий характер і нехай оберігає це маленьке диво від бід і нещасть. Нехай поруч завжди буде Ангел Хранитель, який направляє і допомагає в скрутні хвилини, захищає і охороняє від поганого.

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Добрі привітання з хрестинами / Фото: pinterest
Добрі привітання з хрестинами / Фото: pinterest

***

Від душі вітаю вас із крестинами! Бажаю маленькому ангелу щасливої долі, доброго шляху, міцного здоров'я і всього самого світлого у житті. Бажаю, щоб кохані батьки і дорогі хресні завжди були поруч і розділяли з тобою твої переживання, хвилювання, перемоги, радості, удачі і досягнення!

Найращі побажання в день хрестин / Фото: pinterest
Найращі побажання в день хрестин / Фото: pinterest

Красиві привітання з хрестинами дитини у віршах

***

C добрым, радостным событием
Вас хочу поздравить я,
Ведь сегодня окрестили
В церкви вы свое дитя.

Пусть божественная сила
Бережет дитя от бед,
Ангелы, расправив крылья,
Пусть за ним летят вослед.

Пусть здоровье, счастье, радость
Не покинут малыша,
Пусть чиста, нежна, безгрешна
Будет детская душа.

Вірші та поздоровлення з крестинами / Фото: pinterest
Вірші та поздоровлення з крестинами / Фото: pinterest

***

Сегодня ангелочек славный,
В день самый светлый, в день крестин
Обрел вторых отца и маму.
Теперь он Господом храним.

Желаем счастья вашей крошке,
Расти как в сказке, по часам.
Мир познавая понемножку,
Чтоб было место чудесам.

Поздоровлення і картинки з крестинами / Фото: pinterest
Поздоровлення і картинки з крестинами / Фото: pinterest

***

Нынче таинство свершилось,
Ваша крошка окрестилась,
И теперь от всех невзгод
Бог ее убережет!

Есть еще хранители ―
Крестные родители,
Защитят в ненастье
И подарят счастье!

Привітання та листівки з крестинами / Фото: pinterest
Привітання та листівки з крестинами / Фото: pinterest

***

С крестинами вас поздравляем,
От всей души добра желаем.
Пусть малыша Бог бережет,
И ангел рядом с ним идет.
Желаем света и тепла,
Чтоб в доме лишь любовь жила!

Нагадаємо, раніше ми публікували красиві поздоровлення з Днем народження жінці у віршах, прозі і смс.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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