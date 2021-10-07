Привітання з новою роботою: мотивуючі листівки, картинки та побажання

Зміна робочого місця або сфери діяльності – для багатьох відповідальна і хвилююча подія. Привітайте людину з її новою посадою і побажайте успіху на черговому місці.
А ми підготували прикольні, веселі, філософські, добрі і позитивні картинки, листівки, вірші та побажання в прозі з новою роботою.
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Привітання з новою роботою в прозі
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Вітаю з новим стартом! Нехай він буде успішним, і попереду на тебе чекає кар'єрний ріст, повага і визнання колективу, прибуток і фінансова незалежність. Бажаю скоріше влитися в нову робочу колію і досягти відмінних результатів. З новою роботою!
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З новими починаннями і новими успіхами! Бажаю вдалої злітної смуги, позитивних результатів і високих досягнень у діяльності, креативних ідей та блискучих думок, постійного натхнення і незгасного ентузіазму на новому місці!
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З новою роботою! Нехай нове місце і нова посада відкриють перед тобою світ величезних перспектив і можливостей. Нехай колектив прийме тебе з повагою, а керівництво гідно оцінить твій професіоналізм і працьовитість! Успіхів і великої удачі!
Красиві привітання з новою роботою у віршах
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С новой работой
Тебя поздравляю,
Успешной карьеры
Скорее желаю.
Коллег дружелюбных,
Начальников добрых,
Высоких зарплат
Да и кресел удобных.
Желаю стабильности
И позитива,
Успешной работы
И жизни счастливой.
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Новая работа, новые заботы,
С коллективом новым предстоит сойтись,
Новые просторы, новые полеты –
Новая работа обновляет жизнь!
Мы тебе желаем, чтоб все получилось.
Перемена места к счастью, говорят.
Чтобы сердце пело, чтоб глаза искрились,
Чтобы не хотелось повернуть назад!
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Всегда в настроении быть и в почете,
Своими идеями радовать всех.
Пускай ожидают на новой работе
Признание, прибыль, мгновенный успех.
Пусть будет там так же уютно, как дома.
Азарта, энергии, новых идей!
Пусть ширится круг из полезных знакомых
И новых, но добрых и верных друзей.
Нагадаємо, раніше ми публікували красиві привітання з Днем народження жінці у віршах, прозі і смс.