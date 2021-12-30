Привітання з Новим роком 2022: гарні побажання у прозі та у віршах

Найкращі слова привітань вашим друзям і близьким з роком Чорного Водяного Тигра, що настав

Гарні побажання на Новий рік 2022

З Новим роком 2022! Ми від щирого серця вітаємо вас з роком Чорного Водяного Тигра, що настав, і хочемо, щоб і ви привітали своїх улюблених людей з цим прекрасним святом. Читайте красиві побажання на Новий рік 2022 у прозі та віршах.

У двох словах і довгі побажання на Новий Рік 2022 для вас та ваших рідних. Привітання з роком Чорного Водяного Тигра у віршах та прозі, а також смішні та короткі побажання.

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Привітання та побажання на Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

Побажання на Новий рік 2022 у віршах

С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю

Веселиться и смеяться,

Ни на что не обижаться,

Жить легко и без забот

Весь грядущий новый год.



Наслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,

Быть всегда на позитиве,

Чтоб всегда во всем везло!



С Новым годом! С новым счастьем!

Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,

Жизнь одарит вас сполна!

***

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С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!



Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

Привітання та побажання на Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

Побажання на Новий рік 2022 у прозі

Вітаю з Новим роком! І хочеться всім побажати, щоб у наступному році з нами сталося те саме диво, про яке ми всі так мріємо. Хоч у кожного воно своє, але воно обов'язково найнеобхідніше та найважливіше. Бажаю, щоб усі ми були живі та здорові, щоб займалися тим, що приносить нам задоволення. Бажаю досягати нових вершин та самореалізовуватися. А ще побажаю побільше радісних моментів, які перейдуть у приємні спогади, та зустрічей із відданими друзями та улюбленими домочадцями.

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***

З новим роком! Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, усмішок, тепла та світла. Нехай він буде сповнений яскравих барв, приємних вражень та радісних подій. Бажаю всім у новому році бути здоровими, красивими, коханими та успішними!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб наступний рік приніс нам стільки радощів, скільки днів на руці, і щоб кожен день дарував нам посмішку та частинку добра. Нехай усе, що ми планували, обов'язково здійсниться: все те, що хотіли почати, почнеться, а що хотіли закінчити, — закінчиться. Нехай наступного року ми всі станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до оточуючих нас людей, а світ відкриє нам нові двері!

Привітання та побажання на Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

Побажання на Новий рік 2022 року смішні

Пожелаю в Новый год

Не забыть, кто где живет,

Помнить собственное имя

И остаться невредимым,



Честь и гордость не ронять,

Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,

А добраться до постели!

***

Поздравляю с Новым годом!

Вам желаю не работать,

Только деньги получать,

Тратить их и не считать.



Про врачей забыть навечно,

Молодым быть бесконечно,

Веселиться, не грустить,

С позитивом в сердце жить!

Привітання та побажання на Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

Вам желаю в Новый Год

Жить без горя и забот!

Не ходить весь год в аптеку,

Погасить всю ипотеку,

Чаще ездить на Багамы,

Из проблем не делать драмы

И обиды не копить,

Сразу проще станет жить!

Побажання на Новий рік 2022 в двох словах

Пожелаю в Новый год

На все месяцы вперед

Мира, счастья и достатка,

Чтоб жилось легко и сладко!

Привітання та побажання на Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

Бажаю, щоб цей рік був яскравим, незабутнім, благополучним, добрим і вдалим. З новим роком!

***

Нехай Новий рік подарує вам безліч можливостей, наповнить кожен ваш день радістю, перетворить ваші мрії на реальність, а всі ваші зусилля — на відмінні результати. З новим роком!

***

З новим роком! Нехай цей рік подарує масу можливостей та гарних ідей, щасливих випадків та добрих миттєвостей.

Привітання та побажання на Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

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