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Привітання з Новим роком 2022: гарні побажання у прозі та у віршах

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
30 грудня, 07:44
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Найкращі слова привітань вашим друзям і близьким з роком Чорного Водяного Тигра, що настав
Гарні побажання на Новий рік 2022
Гарні побажання на Новий рік 2022

З Новим роком 2022! Ми від щирого серця вітаємо вас з роком Чорного Водяного Тигра, що настав, і хочемо, щоб і ви привітали своїх улюблених людей з цим прекрасним святом. Читайте красиві побажання на Новий рік 2022 у прозі та віршах.

У двох словах і довгі побажання на Новий Рік 2022 для вас та ваших рідних. Привітання з роком Чорного Водяного Тигра у віршах та прозі, а також смішні та короткі побажання.

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Привітання та побажання на Новий рік 2022
Привітання та побажання на Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

Побажання на Новий рік 2022 у віршах

С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.

Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всем везло!

С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!

***

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С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!

Привітання та побажання на Новий рік 2022
Привітання та побажання на Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

Побажання на Новий рік 2022 у прозі

Вітаю з Новим роком! І хочеться всім побажати, щоб у наступному році з нами сталося те саме диво, про яке ми всі так мріємо. Хоч у кожного воно своє, але воно обов'язково найнеобхідніше та найважливіше. Бажаю, щоб усі ми були живі та здорові, щоб займалися тим, що приносить нам задоволення. Бажаю досягати нових вершин та самореалізовуватися. А ще побажаю побільше радісних моментів, які перейдуть у приємні спогади, та зустрічей із відданими друзями та улюбленими домочадцями.

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***

З новим роком! Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, усмішок, тепла та світла. Нехай він буде сповнений яскравих барв, приємних вражень та радісних подій. Бажаю всім у новому році бути здоровими, красивими, коханими та успішними!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб наступний рік приніс нам стільки радощів, скільки днів на руці, і щоб кожен день дарував нам посмішку та частинку добра. Нехай усе, що ми планували, обов'язково здійсниться: все те, що хотіли почати, почнеться, а що хотіли закінчити, — закінчиться. Нехай наступного року ми всі станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до оточуючих нас людей, а світ відкриє нам нові двері!

Привітання та побажання на Новий рік 2022
Привітання та побажання на Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

Побажання на Новий рік 2022 року смішні

Пожелаю в Новый год
Не забыть, кто где живет,
Помнить собственное имя
И остаться невредимым,

Честь и гордость не ронять,
Без штанов не танцевать,
Не заснуть под пышной елью,
А добраться до постели!

***

Поздравляю с Новым годом!
Вам желаю не работать,
Только деньги получать,
Тратить их и не считать.

Про врачей забыть навечно,
Молодым быть бесконечно,
Веселиться, не грустить,
С позитивом в сердце жить!

Привітання та побажання на Новий рік 2022
Привітання та побажання на Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

Вам желаю в Новый Год
Жить без горя и забот!
Не ходить весь год в аптеку,
Погасить всю ипотеку,
Чаще ездить на Багамы,
Из проблем не делать драмы
И обиды не копить,
Сразу проще станет жить!

Побажання на Новий рік 2022 в двох словах

Пожелаю в Новый год
На все месяцы вперед
Мира, счастья и достатка,
Чтоб жилось легко и сладко!

Привітання та побажання на Новий рік 2022
Привітання та побажання на Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

Бажаю, щоб цей рік був яскравим, незабутнім, благополучним, добрим і вдалим. З новим роком!

***

Нехай Новий рік подарує вам безліч можливостей, наповнить кожен ваш день радістю, перетворить ваші мрії на реальність, а всі ваші зусилля — на відмінні результати. З новим роком!

***

З новим роком! Нехай цей рік подарує масу можливостей та гарних ідей, щасливих випадків та добрих миттєвостей.

Привітання та побажання на Новий рік 2022
Привітання та побажання на Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

Новорічні свята – час відпусток, тому дізнайтесь, чи вистачить туристу $100 на день відпочинку у Буковелі? Ми перевірили!

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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